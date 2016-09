Wird Ireen Sheer Promi-Shopping Queen?

Die Sendung „Promi Shopping Queen“ auf VOX steht an diesem Sonntag ganz im Zeichen der Eleganz: „Ob elegant oder extravagant – Sei das modische Highlight des Abends. Ich wünsche euch eine tolle Zeit in Wien und bin gespannt auf eure finalen Outfits für einen Ball eurer Wahl“, so verkündet Star-Designer Guido Maria Kretschmer den vier Stars bei in Wien das Motto.

Bei ihren Auftritten hat die Engländerin stets ein stilsicheres Händchen in Sachen Mode bewiesen. Egal ob Auftritte auf dem roten Teppich, TV-Terminen, auf der Bühne oder in ihrer Freizeit auf dem Golfplatz – Ireen sieht immer umwerfend aus! Im Rennen um die „Promi Shopping Queen“-Krone muss sich die schöne Sängerin gegen Fashionista Sophie Hermann, Schauspieler Raúl Richter und Moderatorin Mirjam Weichselbraun durchsetzen. Für ihr Balloutfit bekommen die Promis ausnahmsweise 750 Euro statt 500 Euro Shopping-Budget und vier Stunden Zeit. Wer das elegante Motto am besten umsetzt und die meisten Punkte erhält die meisten Punkte erhält, darf 3.000 Euro für den guten Zweck nach eigener Wahl spenden.

Wer wohl ihre Shopping Begleitung ist und was sich die Beiden ausgedacht haben, um zu gewinnen? Das sehen Sie am Sonntag, den 18.09.2016 um 20:15 auf VOX.

Im Anschluss der beliebten Unterhaltungssendung wird der Schlagerstar zudem ab 23:25 Uhr auf Vox in der Sendung „Prominent“ zu sehen sein.

