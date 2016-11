Wieder Gold für Nik P.

Zählt er wohl noch mit?

Zigfach wurde er schon mit Gold ausgezeichnet, doch freuen tut er sich trotzdem jedes Mal aufs Neue, als sei es das erste Mal: Nik P. Mit seinem aktuellen Album „Da Oben“ ist er in Österreich schon wieder höchst erfolgreich in den Charts und wurde wiederum prompt mit Gold prämiert.

„Ja natürlich, jedes Gold, das man für ein Album kriegen, in das man sehr viel Herzblut gesteckt hat, hat einen großen Wert für mich und ich freu mich natürlich wenn es funktioniert und wenn man dann ausgezeichnet werden. Ich, und meine Band gehört natürlich dazu und ist ganz wichtig für mich. Es ist ein sehr schöner Tag – wenn die Tour schon so beginnt in Österreich, kann nichts mehr schief gehen“, freut sich der Schlagerstar kurz vor seinem Konzert beim Tourauftakt in Wien. In diesem Sinne…

