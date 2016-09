Traurige Nachricht: Die Zillertaler Haderlumpen sagen Almabtriebsfest ab

Für ihre authentischen Auftritte und legendären Open Airs sind die Grand Prix der Volksmusik-Sieger von 2007 weit über die Grenzen Österreichs bekannt und beliebt.

Erst Mitte August feierten sie bei ihrem 29. Open Air Fest in Zell am Ziller einen großartigen Erfolg. Mit großer Vorfreude wurde von ihren Fans dem Almabtriebsfest in Peters Lumpen Jausenstüberl entgegengefiebert. Doch nun verkünden die sympathischen Musiker auf ihrer Facebookseite, dass sie das Fest, am kommenden Mittwoch (14.09.16) aufgrund eines Vorfalles in der Familie abgesagt werden muss:

Die Stadlpost wünscht den Zillertaler Haderlumpen und ihren Familien alles Gute und viel Kraft!

