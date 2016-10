Sigrid und Marina: Getrennte Zimmer auf der Tournee

50 Städte in 50 Tagen quer durch Deutschland

„Ab Jänner starten wir, wir freuen uns riesig drauf. Zum ersten Mal dürfen wir eine Tournee in Deutschland selber moderieren und präsentieren. Seit 2004 dürfen wir ja in Deutschland musikalischer Gast einer Tournee sein und im nächsten Jahr sind wir einmal die Chefs, wenn man so sagen darf. Wir dürfen das ganze Programm gestalten und begrüßen natürlich auch musikalische Gäste und da reisen wir wirklich 50 Tage lang quer durch Deutschland“, freut sich Marina.

Erstmals in ihrer Karriere gehen die charmanten Schwestern auf ihre eigene Tournee in Deutschland. „Meistens gehts beim Frühstück so los, dass wir uns eine Zeit ausmachen und die Sigrid schon mal zu spät kommt“, plaudert Marina aus dem Nähkästchen. Woraufhin Sigrid lachend entgegnet, dass es wichtig sei, auf am Abend auf der Bühne zur richtigen Zeit da zu sein. „Wir sind eigentlich fast 24 Stunden zusammen, haben aber nicht dasselbe Zimmer, sonst wäre es ein bisschen zu viel. Wir fahren natürlich mit einem Auto und fahren alles selber. Es ist eine anstrengende Zeit, aber eine wirklich schöne. Wir fahren rundherum, also 50 Städte durch Deutschland und da muss man wirklich dankbar sein, dass man das erleben darf. Das Ganze ist nicht selbstverständlich“, so Sigrid. Alle Infos zu Terminen und Tickets finden Sie hier.

Und was Sigrid und Marina auf ihrer Tournee präsentieren werden?Alle Fans des charmanten Duos können sich schon ab jetzt über ein besonderes Schmankerl freuen: Am Freitag, den 7. Oktober 2016 veröffentlichen die Grand-Prix-Siegerinnen die Fan Edition „Heimatgefühle – Von Herzen am Wolfgangsee“ die eine DVD inklusive eine Bonus-CD beinhaltet und Teil der großen Tournee sein wird.

„Das ist für uns mittlerweile schon die dritte DVD und wir haben gesagt, wir sind im schönen Salzkammergut zuhause und wir möchten unseren Fans und Freunden unsere Heimat ein bisschen näher bringen“, verrät Sigrid. Denn bereits seit dem Vorjahr sind die beiden Schwestern die musikalischen Botschafterinnen des Wolfgangsees. Ihr Herbstfest im vergangenen Monat war wieder ein voller Erfolg.

Und das Beste ist: Die Stadlpost hat die hübschen Sängerinnen getroffen und verlost ein handsigniertes Exemplar. Dazu müssen Sie nur das Gewinnspielformular ausfüllen und mit etwas Glück halten Sie ihren Gewinn bald in den Händen.

GEWINNSPIEL Jetzt mitmachen und eine Fan Edition "Heimatgefühle von Herzen am Wolfgangsee" gewinnen! Anrede* Herr Frau Firma Titel

Vorname*

Nachname*

Geburtsdatum* Plz* Wohnort* Firma

E-Mail-Adresse*

Telefon (für Rückfragen)*

Straße* Nummer* Stiege Stock Tür Land*

Österreich Deutschland Schweiz Italien Afghanistan Ägypten Aland Albanien Algerien Amerikanisch-Samoa Amerikanische Jungferninseln Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Äquatorialguinea Argentinien Armenien Aruba Ascension Aserbaidschan Äthiopien Australien Bahamas Bahrain Bangladesch Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bosnien und Herzegowina Botswana Bouvetinsel Brasilien Brunei Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile China Cookinseln Costa Rica Cote d'Ivoire Dänemark Diego Garcia Dominica Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Europäische Union Falklandinseln Färöer Fidschi Finnland Frankreich Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Grenada Griechenland Grönland Großbritannien Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonaldinseln Honduras Hongkong Indien Indonesien Irak Iran Irland Island Israel Jamaika Japan Jemen Jersey Jordanien Kaimaninseln Kambodscha Kamerun Kanada Kanarische Inseln Kap Verde Kasachstan Katar Kenia Kirgisistan Kiribati Kokosinseln Kolumbien Komoren Kongo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Macao Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Marshallinseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mazedonien Mexiko Mikronesien Moldawien Monaco Mongolei Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Neukaledonien Neuseeland Neutrale Zone Nicaragua Niederlande Niederländische Antillen Niger Nigeria Niue Nordkorea Nördliche Marianen Norfolkinsel Norwegen Oman Pakistan Palästina Palau Panama Papua-Neuguinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairninseln Polen Portugal Puerto Rico Réunion Ruanda Rumänien Russische Föderation Salomonen Sambia Samoa San Marino São Tomé und Príncipe Saudi-Arabien Schweden Senegal Serbien und Montenegro Seychellen Sierra Leone Simbabwe Singapur Slowakei Slowenien Somalia Spanien Sri Lanka St. Helena St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Pierre und Miquelon St. Vincent/Grenadinen (GB) Südafrika, Republik Sudan Südkorea Suriname Svalbard und Jan Mayen Swasiland Syrien Tadschikistan Taiwan Tansania Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tristan da Cunha Tschad Tschechische Republik Tunesien Türkei Turkmenistan Turks- und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstadt Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Staaten von Amerika Vietnam Wallis und Futuna Weihnachtsinsel Weißrussland Westsahara Zentralafrikanische Republik Zypern * Pflichtfelder ich habe die ich habe die Gewinnspielbedingungen gelesen und akzeptiert!

TAGS: Sigrid und Marina