Sie ist Gina´s Zwillingsstern

Liebeserklärung an ihre beste Freundin

Erst im Herbst diesen Jahres konnte Gina mit der Veröffentlichung ihres Debut-Albums „Frühstück auf dem Dach“ viele neue Schlager-Fans für sich gewinnen. Denn mit ihren Gute-Laune-Songs spricht die sympathische Tirolerin, die übrigens leidenschaftlich gerne das Tanzbein schwingt, Jung und Alt an. „Meine Songs gehen an alle, die gerne tanzen. Und das Tolle ist, da gibt es keine Altersbeschränkung. Auch wenn ich an die Veranstaltungen bei uns in der Umgebung denke, haben so viele Junge wieder die Leidenschaft fürs Tanzen gefunden, aber auch so viele Ältere. Meine Musik verbindet die Generationen, und das gefällt mir schon sehr gut“, freut sich Gina.

Trotzdem geht ein Song, dessen Video nun veröffentlich wurde, an eine ganz bestimmte Person: Gina´s beste Freundin Alexandra! Denn der Song „Zwillingsstern“ erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Auf der einen Seite Gina, ein tagträumendes Energiebündel, das gerne Luftschlösser in den Tag zeichnet und auf der anderen Alexandra, die bedachte Schlaumeierin, die mit beiden Beinen fest auf der Erde steht. Ihre Bodenhaftung verliert Alexandra nur auf dem Rücken der Pferde. Von Kindesbeinen an beste Freunde, wachsen die beiden Mädchen wie Geschwister zu selbstbewussten Frauen heran.

Abenteuerliche Erlebnisse und grenzenlose Träume prägen die Zeit zwischen Schulbank und gemeinsamen Zeltlagern. Gina träumt von der großen Bühne und davon, ihre große Leidenschaft – das Schlagersingen – zu leben. Eine Person, die sie dabei immer unterstützt und darin bestärkt hat, ihren Traum wahr zu machen, war Alexandra! Immer noch verbindet Beide vielmehr als nur eine Freundschaft. Sie sind seelenverwandt, verstehen sich ohne Worte und können sich blind aufeinander verlassen.

