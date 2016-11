„Schlager des Jahres“: Bernhard Brink zu Gast bei Florian Silbereisen

Diese Gäste kommen zum absoluten Kult-Event des Jahres

„Die Schlager des Jahres“ und „Die Schlager des Sommers“ waren lange Zeit untrennbar mit einer Person verbunden: Bernhard Brink. Als der beliebte Showmaster im Sommer das Zepter an Florian Silbereisen übergab, waren sich die Fans einig: Bravurös trat der sympathische Entertainer in die großen Fußstapfen, die Brink hinterlassen hatte und bot den Zuschauern am Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz ein wahres Sommer-Schlager-Märchen.

Auch Bernhard Brink war begeistert von Floris Performance als Schlossherr und zufrieden mit seinem Nachfolger, den er nach eigenen Aussagen selbst vorgeschlagen hatte. Und auch am 11. November, bei der Aufzeichnung zu „Schlager des Jahres“ im Congress Centrum in Suhl wird der Ex-Moderator „Brinki“ als Gast dabei sein.

Außerdem werden zahlreiche Highlights und Überraschungen erwartet. Denn wie gewohnt stehen die erfolgreichsten Stars und Newcomer des Jahres auf der Gästeliste: DJ Ötzi, Stefanie Hertel, Anita & Alexandra Hofmann, Vanessa Mai, Olaf der Flipper, Michelle, Ute Freudenberg und Christian Lais, Monika Martin, Maite Kelly, Linda Hesse, Frank Schöbel, Heinz Rudolf Kunze, Uta Bresan, Brunner & Stelzer, Feuerherz, Nicole, das Deutsche Fernsehballett und viele andere.

TAGS: Anita & Alexandra Hofmann / Brunner und Stelzer / DJ Ötzi / Feuerherz / Frank Schöbel / Heinz Rudolf Kunze / Linda Hesse / Maite Kelly / Michelle / monika martin / Olaf der Flipper / Stefanie Hertel / Uta Bresan / Ute Freudenberg und Christian Lais / Vanessa Mai