Norman Langen hat „Ja“ gesagt

Ja-Wort in Verenas Heimatstadt Kleve

DSDS hat dem Sänger Glück gebracht, denn die Casting Show hat dem Sänger nicht nur zu seiner Karriere in der Schlagerwelt verholfen, sondern auch seine Verena De-Haan in sein Leben gebracht. Am 02. November hat das Paar im Standesamt in Kleve geheiratet.

Erst im Dezember letzten Jahres präsentierte Norman stolz seine langjährige Freundin bei der „José Carreras Gala“ in Berlin erstmals der Öffentlichkeit und Anfang des Jahres wurde die Verlobung bekannt gegeben. Kennengelernt hatten sie sich bei Deutschland sucht den Superstar im Jahre 2011. Verena absolvierte bei RTL eine Ausbildung und Norman schaffte es als erster Kandidat mit Schlager auf den siebten Platz. Nach der Show blieben sie in Kontakt und trafen sich mehrmals. Erst drei Jahre später verriet Norman erste Andeutungen über eine mögliche Frau an seiner Seite – Fotos oder weitere Details gab er allerdings nicht preis.

Überglücklich postete Norman schließlich nun auf seiner Facebook-Seite ein Hochzeitsfoto im kleinen Kreis und schrieb dazu: „Hey meine Lieben,das war der 1.Teil…😊 Wir freuen uns wie Bolle und sind überglücklich…😍 Euer…#NormanLangen“

Demzufolge können alle Fans gespannt auf Teil 2 sein. Denn in rund 4 Wochen soll eine kirchliche Trauung in Normans Heimat Übach-Palenberg stattfinden. Die Winter-Hochzeit soll ebenfalls im engsten Kreis von Familie und Freunden gefeiert werden.

