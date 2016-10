Nik P. ist „Da Oben“ angekommen – mehr denn je

Als begnadeter Live-Interpret, empfindsamer Texter und virtuoser Komponist ist Nik P. mittlerweile ein ganz großer Künstler.

Besonders beliebt ist Nik P. für seine bodenständige Art. Mit seinen emotionsgeladenen Texten spricht er seinen Fans aus der Seele und trifft sie damit mitten ins Herz.

Mit seinem neuen Album „Da oben #16“ ist der Kärntner Schlagerstar weiterhin auf Erfolgskurs. Mit seiner Kompilation aus Hits und Raritäten aus der Prä-„Mein Stern“-Ära, ist er nicht nur in Österreich von null auf eins in die Charts eingestiegen, sondern erreichte in Deutschland Platz11 in den Albumcharts und in der Schweiz Platz 2.

Nach „Da oben“ veröffentlicht er nun mit seiner zweiten Singleauskopplung „Lass uns unendlich sein“ einen wahren Aufruf zum leben, lieben, lachen und lernen.

Im exklusiven Interview mit der STADLPOST sprach der Publikumsliebling exklusiv über sein neues Album und so manch Privates – was er uns verraten hat, lesen Sie in der aktuellen Printausgabe!

TAGS: Nik P.