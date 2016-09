Monika Martin kehrt zurück zu ihren Wurzeln

Große Jubiläums-Tour durch Österreich

„Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meiner sechsköpfigen Band auf Konzertreise gehen zu dürfen“, freut sich die Sängerin, Prozenten und Komponistin, die 2017 ein besonderes Jubiläum feiert und fügt hinzu: „Ich kehre damit zu meinen Wurzeln zurück, denn als Live-Musikerin in einer Band, so hat meine Laufbahn vor über 20 Jahren begonnen.“

Die nahezu dreistündige Show wird unter dem Titel „Sehnsucht nach Liebe“ laufen und beinhaltet alle großen Hits aus Monika Martins langjähriger Karriere. Von damals bis heute. „La Luna Blu“ und „Mozartgasse 10“ werden dabei ebenso zu hören sein, wie ihre aktuellen Charthits „Die neue Wirklichkeit“, „Das kleine Haus am Meer“ und natürlich der Song, der dem ganzen neuen Album seinen Namen gegeben hat nämlich „Sehnsucht nach Liebe“.

„Live mit Band: Das ist meine neue Wirklichkeit und wir, die Band und ich, wir werden mit viel Spaß, Freude und Energie Musik machen und wir sind uns auch sehr sicher, dass dieser Funke von der Bühne auf die Zuseher überspringen wird“, so Monika Martin.

Auf dem gleichnamigen Album „Sehnsucht nach Liebe“, das am 30.09.2016 erscheinen wird, fügt die Künstlerin weitere neue Akzente in ihre Musik ein. Begonnen hat diese Entwicklung schon vor einigen Jahren. So richtig spürbar wurde dies seit dem letzten Album „Mit Dir“. Und nun gibt es das alles in spannenden Live Arrangements zu hören. „Es liegt in der Natur der Musik, dass die Lieder mit der Band nun expressiver klingen werden als auf der CD… Dieser Naturklang ist es, den ich so sehr mag, das ist Musik machen“, so Monika Martin, die sich mit der für 2017 geplanten Live-Tour einen Herzenswunsch erfüllt. .

Wir haben alle TOUR-TERMINE für Sie:

02.05.2017 VILLACH – Congress, Beginn: 20 Uhr

03.05.2017 ST. PÖLTEN – VAZ, Beginn: 20 Uhr

04.05.2017 WR. NEUSTADT – Arena Nova Halle 3, Beginn: 20 Uhr

05.05.2017 INNSBRUCK – Congress/Saal Tirol, Beginn: 20 Uhr

06.05.2017 SALZBURG – Salzburgarena, Beginn: 20 Uhr

07.05.2017 GRAZ – Stadthalle, Beginn: 18 Uhr

24.05.2017 LINZ – Brucknerhaus, Beginn: 20 Uhr

