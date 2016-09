Maxi Arland: Strauß-Alarm bei „Musik auf dem Lande“

Bei „Musik auf dem Lande“ wird’s tierisch lustig

Am Freitag gibt’s wieder „Musik auf dem Lande“ mit Maxi Arland, dieses Mal aus Tornau vor der Heide! Was es wohl mit dem Strauß auf sich hat?

„Für alle, die es sich schon immer gedacht haben: der Arland hat nen Vogel…und was für einen. Was ein Strauß in der Dübener Heide zu suchen hat und viele andere Abenteuer – heute in einer neuen Ausgabe von „Musik auf dem Lande“ um 20:15 Uhr im MDR Fernsehen. Ich freu mich auf euch!„, postet der Publikumsliebling auf seiner Facebook-Seite.

Mit dabei sind außerdem Patrick Lindner, Claudia Jung, Marianne und Michael, Linda Hesse und viele andere!!

Nicht verpassen: Freitag, 16.09.2016, 20:15, MDR