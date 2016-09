Matthias Reim erfüllt seinem Fan Evelyn einen großen Traum

Sie setzte sich gegen 300 bis 400 Einsendungen durch und durfte am Samstag bei seinem Konzert in Berlin mit ihm auf der Bühne stehen und singen: Sein Fan Evelyn.

Es war eine ganz besondere Überraschung, denn die hübsche Evelyn hatte sich bei einer Facebook-Aktion, bei der der Schlagerstar seine Fans aufforderte ein Cover aufzunehmen und einzusenden. Doch beim Konzert auf der Wuhlheide stellte sich für die glückliche Gewinnerin heraus, dass das noch lange nicht alles war. Denn Matthias verkündete fröhlich:„Wir drehen heute, hier und jetzt das Video dazu. Wir filmen mich, wir filmen Evelyn und wir filmen euch. Das machen wir nur heute, denn hier ist mein zu Hause, mein Berlin!“ So durfte die Evelyn nicht nur gemeinsam mit Matthias Reim den Song „Das Lied“ performen sondern bekommt ihre unvergessliche Erinnerung an diesen einzigartigen Tag auf Video noch dazu.

© Facebook/Matthias Reim © Facebook/Matthias Reim © Facebook/Matthias Reim © Facebook/Matthias Reim

„Ich fand´s geil. Also das Erlebnis werde ich nie wieder vergessen in meinem Leben. Ich werd später noch davon erzählen und auch noch in hundert Jahren und morgen wach ich auf und denke das war alles ein Riesen Traum, aber das war kein Traum“, erzählt Evelyn sichtlich gerührt nach ihrem Gänsehaut-Auftritt mit dem Schlagerstar. Kein Wunder, denn sie erhielt ein großes Lob von ihrem Idol: „Das hast du toll gemacht, das war echt so mutig!“

