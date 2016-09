Marianne und Michael treten nach 40 Jahren vor den Traualtar!

Traumhochzeit am Tegernsee

Sie sind wahrlich zu beneiden! Seit 40 Jahren gehen sie durch dick und dünn! Der vier Jahre ältere Michael hat seine Braut bereits 1973 in München kennengelernt. Sechs Jahre später krönte ihr erster Sohn Florian ihr Liebesglück – doch da dieser nicht unehelich auf die Welt kommen sollte, heiratete Marianne 1979 – im siebten Schwangerschaftsmonat – ihren Michael standesamtlich. Und jetzt folgt nach so vielen gemeinsamen Jahren endlich die kirchliche Hochzeit. „Eine Ehe ist erst komplett, wenn Gott sie beglaubigt hat“, erklärt Michael Hartl den Grund für ihre kirchliche Trauung.

Bereits seit elf Uhr ist der Hochzeitsempfang in Rottach-Egern am schönen Tegernseer in vollem Gange. Rund 100 Gäste sollen zu der Hochzeit des Volksmusik-Duos geladen sein. Zu den geladenen Freunden gehören unter anderem Schlager-Koryphäen wie Heino, Stefanie Hertel und Patrick Lindner. In weniger als einer Stunde, heute, Donnerstag, den 8. September, um 15 Uhr soll der Sänger seine Marianne vor den Traualtar führen. So wird sich das Moderatoren- und Gesangsduo der volkstümlichen Musik bei einem großen Treffen der Volksmusikszene Gottes Segen holen.

Die STADLPOST gratuliert ganz herzlich!

TAGS: Marianne & Michael