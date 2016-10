Marc Pircher feiert sein 25- jähriges Jubiläum

Schon als kleiner Bub träumte er davon, den Grand Prix der Volksmusik zu gewinnen.

Seine erste „Quetsch’n“, wie der Zillertaler die „Steirische Harmonika“ nennt, hat einen Ehrenplatz zu Hause und dient als Erinnerungsstück. Denn das Musikinstrument sei damals schon brüchig gewesen, und würde er sie heute auseinanderziehen, hätte er zwei Teile in seinen Händen. Sein Vater spielte damals für den Hausgebrauch und erkannte das Talent seines Sohnes. Heute besitzt der ErVOLKSmusiker, wie Marc Pircher sich selbst nennt, vier bis fünf Quetschen und verfolgt mit seiner Musik ein besonderes Ziel.

TAGS: Marc Pircher