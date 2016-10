Karel Gott: Erster Auftritt im Fernsehen

Nach seiner schweren Krebserkrankung feiert der Sänger endlich sein TV-Comeback

Endlich wird die „goldene Stimme aus Prag“ wieder in unsere TV-Geräte zurückkehren: Bei Flori Silbereisens Show „Schlagerboom – Das internationale Schlagerfest“ wird der tschechische Sänger wieder auf der Bühne stehen. Denn diesen Freitag (21.10.) wird der 77-Jähige neben vielen weiteren Stargästen wie Helene Fischer, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Al Bano und Romina Power, Vanessa Mai, KLUBBB3 oder Ross Antony bei der Aufzeichnung in der Westfalenhalle in Dortmund mit rund 16.000 Fans eine große Schlagerparty feiern. Am Samstag, den 22. Oktober wird die Sendung sowohl im ORF als auch in der ARD jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

„Ich freue mich, nach einem Jahr ‚Pause‘ bei Florian Silbereisen in der Sendung zu sein und mein deutsches Publikum wiederzusehen. Schön, dass es wieder losgeht!“, freut sich Karel Gott. Und auch der Gastgeber der großen Schlager-Sause zeigt sich gerührt: „Es ist für mich die schönste Nachricht, dass Karel Gott wieder fit für die Bühne ist! Er wird mit uns in der Schlagerboom-Show das 40-jährige Jubiläum seines Hits ,Die Biene Maja’ feiern!“

TAGS: Al Bano & Romina Power / Florian Silbereisen / Helene Fischer / Karel Gott / KluBBB3 / Ross Antony / Vanessa Mai