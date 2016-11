Herzlichen Glückwunsch, Karl-Heinz Ulrich!

Karl-Heinz feiert seinen 68. Geburtstag

Bernd und Karl-Heinz Ulrich, besser bekannt als „Die Amigos“ wissen was es bedeutet, mit dem, was sie am meisten lieben, Erfolg zu haben: Vor über 40 Jahren gründeten die beiden bodenständigen Brüder aus dem mittelhessischen Villingen ihre beliebte volkstümliche Schlager-Band. Was den beiden neben ihrer Musik immer das Wichtigste war und immer noch ist, ist die Familie.

Karl-Heinz und Bernd Ulrich wurden von Vater Heinrich und Mutter Erna-Luise großgezogen. Der Vater konnte den Erfolg seiner Amigos-Kinder allerdings nicht mehr miterleben, er starb 1989 leider viel zu früh. Umso mehr waren die Söhne darauf bedacht, dass sie ihrer geliebten Mutter etwas von dem Erfolg zurückgeben konnten. Denn die Brüder sind ihrer Mutter sehr, sehr dankbar. Von klein auf, hat sie das musikalische Schaffen ihrer Kinder tatkräftig unterstützt. Und sie hat natürlich auch immer mitgefeiert, wenn wieder Rekorde in den Charts gebrochen wurden. Mit dem Song „Vielen Dank Mutter“ haben sich die beiden Brüder bei ihrer Mutter noch zu Lebzeiten bedanken können. Sie verstarb leider im Juli 2015 im Alter von 88 Jahren.

Wer seit vielen Jahren zu ihnen steht und sie in allen Belangen unterstützt sind ihre Ehefrauen Heike und Doris. Geburtstagskind Karl-Heinz ist mit seiner Doris bereits seit 38 Jahren verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn, Mario, der sich sogar die Konterfeis seines Vaters und Onkels auf den Oberarm tätowieren lassen hat. Heike steht seit 2007 fest an der Seite von Bernd – allerdings sind sie schon wesentlich länger in „wilder Ehe“ liiert und haben eine Tochter namens Daniela sowie einen Enkel Maurizio.

Das gesamte Team der STADLPOST wünscht Karl-Heinz zu seinem 68. Geburtstag, am 19. November, nur das Beste und alles Gute für die Zukunft, viel Gesundheit und viele, viele neue Amigos-Lieder.

TAGS: Die Amigos