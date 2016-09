Helene Fischer kehrt endlich zurück auf die Bühne

Langersehntes Wiedersehen

Eine gefühlte Ewigkeit mussten ihre Fans ausharren und auf ein Lebenszeichen ihres Idols warten. Denn in den vergangenen Monaten hat sich die Schlagerprinzessin ziemlich rar gemacht. Besonders traurig waren ihre Fans, nicht einmal an ihrem Geburtstag etwas von der schönen Sängerin zu hören. Doch nun können sie sich auf ein baldiges Ende der Durststrecke freuen: Denn Helene ist endlich wieder im TV zu sehen! Und das nicht allein!

Besonderes Highlight

Endlich kehrt die schöne Blondine zurück auf die Bühne und die Überraschung für ihre Fans könnte schöner nicht sein: Ihr TV-Comeback feiert sie nämlich bei der ARD-Show „Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest“, die ihr langjähriger Lebenspartner Florian Silbereisen moderieren wird! Am 22. Oktober wird sie also mit ihrem Schatz Flori gemeinsam zu sehen sein. Zwei Tage zuvor wird die Show bereits in der Dortmunder Westfalenhalle aufgezeichnet.

Rekordverdächtig

Nur eine Woche später folgt der nächste TV-Auftritt: Sechs „Goldene Hennen“ hat die Künstlerin bereits und hält damit haushoch überlegen den Rekord. Und wieder ist sie heuer nominiert. Trotz der großen Konkurrenz von absoluten Top-Stars wie Andrea Berg, Udo Lindenberg oder Matthias Reim gilt sie im Rennen um den Publikumspreis als Favoritin. Zudem kämpft sie heuer gegen ihren Flori, der mit seiner Boy-Band KLUBBB3 erstmals nominiert ist. Ob wir uns wohl auf einen gemeinsamen Auftritt freuen können?

Alle Jahre wieder

Seit 2011 können sich ihre Fans auf die große „Helene Fischer Show“, die alljährlich am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird, freuen. Im Sommer hatten gleich drei Sender um die Ausstrahlung des alljährlichen Quotengaranten gebuhlt. Und schließlich verlängerte die Sängerin ihren Vertrag mit dem ZDF. So steht der Aufzeichnung in Halle 6 der Düsseldorfer Messe nichts mehr im Wege. Der Vorverkauf startet im Herbst.

TAGS: Andrea Berg / Florian Silbereisen / Helene Fischer