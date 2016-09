Helene Fischer: Duett mit Elvis

Die Schlagerqueen überrascht mit der nächsten Sensation

Bereits im Vorjahr war der “King” Elvis Presley mit dem Royal Philharmonic Orchestra auf dem Album “If I Can Dream” zu hören. und auch in diesem Jahr, am 21. Oktober wird ein neues Album “The Wonder Of You: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra” erscheinen. Unter anderem beinhaltet das Album “A Big Hunk O’ Love”, “Amazing Grace” und als Bonustrack erstmals ein ganz besonderes Duett für alle Schlagerfans: Helene Fischer wird bei dem Song “Just Pretend” mit der 1977 verstorbenen Musiklegende zu hören sein. Wie bereits das Album des Vorjahres, ließ Elvis‘ Witwe Priscilla Presley die Platte in den Londoner „Abbey Road Studios“ einspielen und mit spektakulären Arrangements des „Royal Philharmonic Orchestra“ untermalen.

Dieser Song wird mit Helene im Duett zu hören sein:

