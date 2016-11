Gruselgrüße von den Stars

Süßes oder Saures?

Halloween steht wieder vor der Tür und zu diesem Anlass verwandelt sich auch die Schlager- und Volksmusikwelt zur Kostüm-Parade: Wie jedes Jahr werfen sich die Stars und Sternchen am 31. Oktober in schaurig-schöne Kostüme und zeigen sich ihren Fans, wie die es sonst nicht gewohnt sind. Auch in diesem Jahr lud Natascha Ochsenknecht wieder zu ihrem „Burned Carpet“ ins „House of Halloween“ nach Berlin ein.

Mit dabei: Die sonst so hübschen Jungs von Feuerherz zeigten sich von ihrer gruseligen Seite:

© Facebook/Matt Stoffers © Facebook/Sebastian Wurth © Facebook/Matt Stoffers © Facebook/Karsten Walter

Und noch ein weiterer Schlager-Beau hat sich unter die Gäste gemischt: Maxi Arland ist kaum wieder zu erkennen. Auf der Halloween-Party im Berlin Dungeon posiert er mit Gastgeberin Natascha Ochsenknecht.

Über eines sind sich die Fans jedenfalls einig: Mit diesen tollen Kostümen, bekommen die gruseligen Stars auf jeden Fall jede Menge Süßes.

TAGS: Feuerherz / Maxi Arland