Gerüchteküche: Trennung bei Flori und Helene?

Das sagt Florian Silbereisen zu den Trennungsgerüchten

Seit 8 Jahren sind Helene Fischer und Florian Silbereisen DAS Traumpaar in der Schlager- und Volksmusikwelt. Da sich Helene in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit fast gänzlich zurückgezogen hat, kaum gemeinsam mit ihrem Lebenspartner zu sehen war und auch in diesem Jahr nicht zu dessen obligatorischen Wiesnbesuch begleitete, brodelt die Gerüchteküche wieder einmal hoch.

Gegenüber der Zeitschrift Bunte hat sich Florian nun beim BILD-Stammtisch im Marstall-Zelt auf der Münchner Wiesn über seinen Umgang mit den Trennungsgerüchten geäußert: „Wenn ich mich damit beschäftigen würde, würde ich zu nichts anderem mehr kommen“, so der Entertainer und fügte hinzu, die Boulevard-Presse kaum zu lesen: „Wenig, sehr wenig, ab und zu im Flieger.“

Also kein Grund zur Sorge, denn bereits am 22. Oktober werden die Fans das Traum-Duo wieder gemeinsam bei Florians Sendung „Schlagerboom“ sehen und können auf ein verliebtes Küsschen auf der Bühne hoffen.

TAGS: Florian Silbereisen / Helene Fischer