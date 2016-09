Geballte Frauenpower: Stefanie Hertel und Anita und Alexandra Hofmann machen ein gemeinsames Album

Schlager-Sonnenschein Stefanie Hertel und die Multi-Instrumentalistinnen Anita und Alexandra arbeiten an einem grandiosen Projekt

Voraussichtlich am 21. Oktober 2016 wird das Trio ihr gemeinsames Album „Männerversteher“ herausbringen und danach eine große Tournee unter dem Motto „Frauenpower“ starten.

Die Schlagersängerin Stefanie Hertel (37) und das Gesangsduo Anita (39) und Alexandra Hofmann (42) arbeiten derzeit an einem grandiosen Projekt! Die drei bringen demnächst eine gemeinsame CD auf den Markt. Das Album „Männerversteher“ ist voraussichtlich ab dem 21. Oktober 2016 erhältlich.

Am Samstag, den 10. September allerdings wird Stefanie Hertel noch wie gewohnt alleine im Mittelpunkt stehen und in ihrer beliebten Sendung „Stefanie Hertel – Meine Stars“ auch in diesem Jahr wieder internationale, nationale und regionale Künstler begrüßen. Auf der Gästeliste stehen u.a. Nik P., Beatrice Egli, Bernhard Brink, Die jungen Zillertaler, Jonathan Zelter und viele mehr.

Nicht vergessen: Samstag, 10. 09. 2016, 20:15 Uhr, MDR

TAGS: Anita und Alexandra Hofmann / Beatrice Egli / Bernhard Brink / Jonathan Zelter / JUZI / Nik P. / Stefanie Hertel