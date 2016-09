Florian Silbereisen: Ohne seine Helene zur Wiesn

Helene Fischer glänzte beim Wiesnanstich durch Abwesenheit

„O’zapft is! Auf eine friedliche Wiesn 2016!“ postete Florian Silbereisen pünktlich zum Wiesn Anstich am Samstag auf seiner Facebook-Seite. in einem Interview verriet der beliebte Moderator, dass er seinen „obligatorischen Wiesn-Stammtisch“ abhalte, zu dem jedes Jahr ein paar Gäste eingeladen werden. Dieses Jahr dabei: Andrea Berg, Vanessa Mai, DJ Ötzi und Heino.

Doch wo war heuer seine Helene? Wie auch in den Jahren zuvor blieb sie dem Münchner Oktoberfest fern. Auch bei der Outfit-Wahl scheint sie ihrem Lebenspartner nicht behilflich gewesen zu sein – denn Flori bat seine Fans um Hilfe: „Morgen ist es so weit! Die Wiesn startet! … Was soll ich nur anziehen?“, postete er am Freitag.

Schade, denn im Oktoberfest-Look würde DAS Schlager-Traumpaar eine besonders gute Figur machen! Zum Glück war Florian bei seinem obligatorischen Wiens-Besuch trotzdem in bester Begleitung:

