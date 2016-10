Emotionale Geburtstagsüberraschung für Bata Illic

Mehr als 1500 Besucher pro Abend feierten an 4 Tagen mit ihren Lieblingen beim 17. Musikfest in Umag

An den außergewöhnlich warmen Tagen an der kroatischen Küste in Umag sorgten u.a. Die Ladiner, Nockalm Quintett, Charlie Brunner & Simone, Gilbert, die Edlseer, GG Anderson, die Amigos, Mandy von den Bambis und Melissa Naschenweng für sommerliche Feierlaune.

Auch heuer gab es zum Auftakt wieder einen Nachwuchswettbewerb, den Schlager-Sternchen Melanie Payer mit einem knappen Sieg vor Chris Bertl für sich entscheiden konnte. Mit ihrem ansteckenden Lächeln und ihrer engelsgleichen Stimme bezauberte sie nicht nur die hochkarätige Jury bestehend aus Hitparaden-Urgestein Andy Zahradnik, Fan-Liebling Friedl Würcher vom Nockalm Quintett und Stadlpost Herausgeberin Astrid Schwerer, sondern auch das Publikum.

Doch einer der emotionalsten Höhepunkte des Wochenendes war sicherlich eine ganz besondere Geste des Publikums für Geburtstagskind Bata Illic: Zu Ehren seines 77. Geburtstags am Sonntag, den 30. September, ließ ihn das gesamte Publikum auf der Bühne hochleben und sag „Happy Birthday“ im Chor. Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls konnte seine Frau Olga nicht in Umag dabei sein, der deshalb liebevolle Genesungswünsche nach Hause gesendet wurden. Doch eines ist sicher: So schnell wird der in Belgrad geborene Musiker seinen Gänsehaut-Geburtstag nicht mehr vergessen.

Nach 3 Tagen ging ein unvergessliches Musikfest mit vielen musikalischen Highlights zu Ende. Der Tenor im Publikum: 17 Musikfeste sind noch lange nicht genug – wir kommen nächstes Jahr wieder.

Und auch das Programm für das 18. Musikfest im Herbst 2017 steht bereits fest: Stars wie Vanessa Mai und Fantasy haben ebenso bereits zugesagt wie Saso Avsenik und seine Oberkrainer oder die Edlseer. Und so wie bei allen bisherigen 17 Musikfesten sind nächstes Jahr auch wieder dabei: das Nockalm Quintett.

