„Du musst nicht weinen, denn wir seh’n uns wieder, weil ich dir nur ein Stück vorausgegangen bin.“

Am vergangenen Freitag wurde Manfred Durban (74), Schlagzeuger der legendären Band Die Flippers auf dem Friedhof seines Heimatorts Knittlingen (Baden-Württemberg) beerdigt.

Am Grab seines verstorbenen Freundes zitierte Ex-Flipper Bernd Hengster folgenden Sogtext („Und in ihr Tagebuch“) – der auch heute zu Allerheiligen so manchen Trauernden unter uns sicherlich auch Trost spenden wird:

„Und in ihr Tagebuch hat sie geschrieben:

Ich bin nur fort für einen Augenblick,

bis in die Ewigkeit werd ich Dich lieben

und bei den Sternen da warte ich auf Dich.

Und in ihr Tagebuch hat sie geschrieben:

Behalt die Zeit, die uns gehört in Deinem Sinn

Du mußt nicht weinen, denn wir sehn uns wieder,

weil ich Dir nur ein Stück vorausgegangen bin.“

Wenn auch Sie einen geliebten Menschen verloren haben, wünschen wir Ihnen viel Kraft und auch Vertrauen, dass sich die Lücke in Ihrem Herzen bald schließen wird.

