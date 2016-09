Die Nockis laden zum Nockalm Fest 2016

Ganz Millstadt (Kärnten) verwandelt sich in eine Festival-Hochburg

Am Freitag geht es für viele Fans des Nockalm Quintetts endlich los: Vom 16. bis 18. September laden die Nockis zum wiederholten Male zu ihrem legendären Nockalm Fest ein und versprechen auf ihrer Homepage „Partystimmung PUR“.

So wird Österreichs beliebte Schlagerband wiederum drei Tage lang mit vielen Stargästen das beschauliche Städtchen am Millstädter See in Kärnten wieder zum Beben bringen. Jeden Tag erwartet die Gäste ein besonderes Programm. Mit dabei sind heuer Chris Andrews, die Zellberg Buam, Linda Feller, Mario & Christoph, das Schneiderwirt Trio, DIE3 und viele mehr. Eines der Top-Highlights wird der Gastauftritt von Die Seer sein, die erst kürzlich zum 15. Mal Platin für ihr aktuelles Album geholt haben. Und wie gewohnt werden die Nockis, die in ihrer neuen Formation wieder als echtes Quintett auftreten, als täglicher Höhepunkt als letzter Act den krönenden Abschluss des Festival-Tages bilden.

DIE3 freuen sich auf YouTube bereits auf ihren Auftritt am Freitag:

Die Stadlpost wünscht den Nockis ein gelungen Fest und allen Gästen viel Spaß! Hier können Sie sich noch Tickets sichern.

