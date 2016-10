Die jungen Zillertaler: Oktoberfest-Stimmung im Süden

Und i flieg, fliag, fliag… nach Malle!

Es geht Schlag auf Schlag bei den sympathischen Stimmungsmachern aus dem schönen Zillertal in Tirol! In München ist das Oktoberfest zwar schon wieder passé, doch die jungen Zillertaler lassen die feucht-fröhliche Bierzelt-Gaudi weitergehen! Gerade noch brachten sie die Gäste verschiedenster „Oktoberfeste“ buchstäblich zum toben – ob in Winznau (CH), in Innsbruck (Ö) oder in Wittlich (D). Und heute vormittag waren sie schon am Flughafen in München, auf dem Weg in den warmen Süden!

© Claudia Giner © Claudia Giner

Ihr Terminkalender ist nahezu voll, doch spontan und hilfsbereit, wie die JUZIs eben sind, lud Daniel sie gestern zu einer besonders großen Oktoberfest-Sause, die heute Abend im Megapark Komplex in Palma de Mallorca stattfinden wird, ein:

Ihr Kollege Jürgen Drews muss krankheitsbedingt leider im Bett bleiben und wer könnte den „König von Mallorca“ besser vertreten als die drei Stimmungskanonen?

