Florian Silbereisen: Die meisten Künstler der Sendung „Die Schlager des Jahres“ stehen fest!

Am 25. November 2017 präsentiert Florian Silbereisen zum zweiten Mal „Die Schlager des Jahres“. Die Sendung trägt in diesem Jahr den Untertitel „Die große Show der Schlager, Stars und Storys 2017“. Zu sehen im MDR FERNSEHEN, rbb FERNSEHEN, NDR fernsehen und hr fernsehen.

Während Florian mit seinen „Feste“ Shows in der Regel derjenige ist, der Trends SETZT, blickt er diesmal auf die Entwicklung der Schlagerszene in diesem Jahr zurück,, in dem er an Höhepunkte, Erfolge und Pannen, an emotionale und traurige Momente des Schlagerjahres 2017 erinnert.

Die finale Gästeliste gleicht – wie eigentlich immer bei den Silbereisen-Shows -einem Staatsgeheimnis. Die STADLPOST konnte dennoch immerhin bereits 16 Namen herausfinden. Zu den „Schlager des Jahres“ Interpreten 2017 zählen: Andrea Berg, David Garrett, Santiano, KLUBBB3, Jürgen Drews, Semino Rossi, Maite Kelly, Vanessa Mai, Ben Zucker, Ross Antony, Andy Borg, Bernhard Brink, Maximilian Arland , Hansi Hinterseer, Fantasy, Frank Schöbel und viele weitere Stars.

Aufgezeichnet wird die Sendung am Abend des 24.11.2017 im Congress Centrum Suhl. Zwar war die Sendung innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft, jedoch gibt es derzeit wieder einige Resttickets zu kaufen (der reguläre Preis liegt jedoch bei stolzen € 80,50). Die Karten können HIER bestellt werden.

