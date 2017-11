Oesch’s die Dritten feiern Geburtstag

20 Jahre Jodelzirkus – gleichzeitig erscheint die brandneue CD&DVD als einmalige und umfangreiche Jubiläums-Editon.

20 Jahre Oesch’s die Dritten das sind 20 Jahre Jodelzirkus. Mit diesem Jubiläumsmotto bringen es die Berner Volksmusiker auf den Punkt: Wenn man als Familienband während zwei Jahrzehnten gemeinsam auf der Bühne stehen darf, so ist das nicht selbstverständlich. Dazu braucht es viel Leidenschaft, Enthusiasmus, Pioniergeist, Durchhaltewillen und natürlich auch ein bisschen Glück. Das hatten die Oeschs. Jodelzirkus steht aber auch für die Geschichte und den musikalischen Werdegang von Oesch’s die Dritten, für all die Konzerte im In- und Ausland und für tagelanges Unterwegssein von einer Bühne zur anderen; stets beflügelt und angefeuert von ihren treuen Fans.

Als Dankeschön dafür veröffentlichen Oesch’s die Dritten am 3. November 2017 eine einmalige und sehr umfangreiche Jubiläums-Edition (Live-CD mit neuen Titeln & DVD).

Mit der Jubiläumstournee „20 Jahre Oesch’s die Dritten“ haben sich die Musiker zum runden Geburtstag nämlich gleich selber einen großen Wunsch erfüllt und zum ersten Mal ein eigenes Tourneeprogramm auf die Beine gestellt. Drei der insgesamt neunzehn Konzerte haben sie festhalten lassen und daraus die schönsten Momente ausgewählt. Nebst dem umfangreichen Konzertmitschnitt in Bild und Ton, öffnen die Berner Oberländer auch ihr Privatarchiv, zeigen bisher unveröffentlichte Fotos und Videos und laden Fans am Hüttenfeuer zu einer besonderen Zeitreise ein.

