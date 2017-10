Florian Silbereisen: Wie schafft er das bloß …?

Wenn die von Ernst Reinhardt erdachte Redensart „Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben“, (das „, aber manchmal wachsen diese schneller als er“ lassen wir hier gerne einmal weg!) stimmen sollte, müsste Florian Silbereisen mindestens 4 Meter groß sein.

Nach der Marathon-Sendung „Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest“ am 21. Oktober 2017 geht es bereits heiter weiter: Am 24. November steht zunächst einmal die Aufzeichnung der Sendung „Die Schlager des Jahres“ (Untertitel: „Die große Show der Schlager, Stars und Storys 2017“) an (Sendetermin: 25.11.2017 – MDR, HR, NDR und rbb).

Angekündigt sind Andrea Berg, David Garrett, Santiano, KLUBBB3, Jürgen Drews, Semino Rossi und viele weitere große Stars.

BITTE BEACHTEN SIE: Der Kartenvorverkauf startet heute (01.11.2017) um 12:00 Uhr. Es ist damit zu rechnen, dass die Sendung innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft sein wird.

HIER wird es (ab 12:00 Uhr!) die heiß begehrten Karten geben: