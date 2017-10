Schlagerbooom: das bringt das bisher größte Fest!

Florian Silbereisen feiert mit über 10.000 Fans und internationalen Stars in der Dortmunder Westfalenhalle das bisher größte seiner Schlagerfeste.

Erstmals seit langer Zeit steigt heute, 21.10.2017 um 20:15 Uhr „Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest“ wieder als Eurovisionsshow auf ARD, ORF und SRF. Wie STADLPOST-Redakteur und Smago!-Experte Andy Tichler exklusiv vorab in Erfahrung bringen konnte, werden folgende Künstler heute Abend in der Sendung erwartet:

Aus Deutschland: Klubbb3, Santiano, die Höhner, Marianne Rosenberg, Kelly Family, Bernhard Brink, Maite Kelly, Roland Kaiser, Franziska Wiese & Alexander Rybak und das Ensemble des Wolfgang Petry Musicals “Wahnsinn”

Aus Österreich: Andreas Gabalier

Aus der Schweiz: Beatrice Egli

International: David Hasselhoff, Bonnie Tyler

Hier gibt’s den Trailer zur Sendung als kleinen Vorgeschmack:

So macher Fan mag sich die Frage stellen warum der eine oder andere Star diesmal nicht dabei ist. Florians Herzdame Helene Fischer ist zeitgleich auf Tournee und gibt am Tag der Ausstrahlung des Schlagerbooms ein Konzert in Mannheim. Auch Andrea Berg steht andernorts auf der Bühne: sie spielt ein Konzert im österreichischen Bregenz.

Gerüchten zufolge sollen auch Ben Zucker, voXXclub, Jürgen Drews, Thomas Anders, Vanessa Mai und Ross Antony in der Sendung zu Gast sein. Man darf also gespannt bleiben… Einschalten lohnt sich allemal!

