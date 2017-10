Neues von Maximilian Arland

Euphorische Liebeserklärung an eine Stadt

Aus seinem aktuellen Erfolgsalbum „Liebe in Sicht“ legt Maximilian Arland zum Herbstauftakt eine weitere Singleauskopplung vor: „Verliebt in Berlin“ heißt der neueste Titel des Allrounders, der damit auf wunderschöne Weise unterstreicht, wie sehr ihm seine aktuelle Wahlheimat am Herzen liegt.

Die Single „Verliebt in Berlin“ ist am 13. Oktober 2017 bei TELAMO erschienen. Das dazugehörige Musikvideo feierte auf der Facebookseite von Maximilian Arland seine Premiere.

Am Samstag, den 14. Oktober gab es dann noch die große Livepremiere des Songs bei „Die große Show der langen Beine“ im MDR.

Aufgenommen in der Hauptstadt zusammen mit seinen Co-Songschreibern Sebastian Rätzel und Tobias Schwall, spürt man direkt die Leidenschaft und das Feuer, das die Metropole in Maximilian Arland geweckt hat: „Ich breche auf/und gehe nach Berlin“, singt er gleich zu Beginn über den traumhaft-sehnsüchtigen Melodien, die wenig später Platz machen für euphorische Refrains. Arrangiert wurde die treibende Produktion von Tommy Mustac, während Arland sich voll und ganz einlässt auf dieses Gefühl – und ganz tief eintaucht „in die Großstadtmelodie“ mit all ihrer Vielfalt, Buntheit und Lebenslust.

Kaum zu glauben, dass der junge Maximilian Arland im nächsten Jahr schon seit 25 Jahren im Rampenlicht steht: Das 1981 geborene Multitalent absolvierte bereits als Teenager an der Seite seines Vaters und Bruders zahlreiche Auftritte im TV, um im neuen Jahrtausend dann mit Titeln wie „Ich hör Chopin“ auch als Solosänger durchzustarten.

Als Moderator wechselte er ebenfalls gleich auf die Überholspur, denn schon 2004 (sprich: mit 23!) war er der jüngste TV-Host Deutschlands mit eigener Samstagabendshow im Ersten: Unvergessen sind seine großen Musik- und Unterhaltungs-Sendungen wie der „Musikantendampfer“ (ARD) oder auch „Melodien der Herzen“. Anknüpfend an die musikalischen Erfolge mit dem „Ein genialer Tag“-Vorgängeralbum (2015), hat Maximilian Arland zuletzt mit „Mein Weihnachten“ ein sehr viel besinnlicheres Werk vorgelegt, um im Frühjahr 2017 seinen aktuellen Sound zwischen Pop, Schlager und Dance-Beats auf dem „Liebe in Sicht“-Album zu definieren. Zum Jahresausklang wird er unter dem Motto „Weihnachten mit den Stars“ erneut als Allrounder glänzen, wenn der 36-Jährige nicht nur durchs vorweihnachtliche Tour-Programm führt, sondern obendrein als Sänger in Aktion tritt.

Er liebt es ganz offensichtlich, auf diversen Hochzeiten zu tanzen – und das geht in einer Metropole wie der deutschen Hauptstadt besonders gut: „Verliebt in Berlin“ ist die ansteckende neue Single von Maximilian Arland, für die er eine urbane Liebeserklärung mit absolut zeitgenössischem Popschlager-Sound verschnürt.

