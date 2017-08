„Amigo“ Bernd und Heike feiern Rosenhochzeit

Die Amigos werden tagtäglich von tausenden Fans gefeiert, gerade wochenlang für ihr Erfolgsalbum „Zauberland“ und zuletzt am Wochenende bei ihrem großen Amigos-Fest in Grünberg. Was aber kaum einer weiß, weil die Amigos eben immer zurückhaltend und bescheiden geblieben sind: Bernd und seine Frau Heike haben auch einen wunderbaren privaten Grund zum Feiern, nämlich ihr kleines Ehejubiläum!

Auf dem Tag genau vor 10 Jahren gaben sich Bernd und Heike das Ja-Wort. Für das Paar ist der Tag gar nichts so besonderes. „Wir sind glücklich über jeden einzelnen Tag, an dem wir zusammen sein dürfen.“ Ein Leben ohne seine Heike könnte sich Bernd überhaupt nicht mehr vorstellen: „Sie hält mir den Rücken frei, liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, dann ist Heike mein bestes Medikament.“

Wir wünschen im Namen unserer LeserInnen Heiko und Bernd alles Liebe und Gute zu ihrem Hozeitsjubiläum. Möge Eure Liebe nie vergehen und weiter wachsen!

TAGS: Amigos