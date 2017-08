Tom Mandl küsst Irma Holder wieder wach!

Schon immer war es der größte Wunsch des singenden Schauspielers Tom Mandl, dass die Schlager-Textikone Irma Holder ihm Texte auf den Leib schreibt. Zusammen mit dem Komponisten Maurice Lasarte (= Stefan Moll) ging dieser Wunsch in Erfüllung. So entstanden für den charmanten Sänger Titel wie „Die Piraten küssen besser“ und „Lüg mich an, die Wahrheit tut so weh“.

Mit diesen beiden Singles aus der Hit-Küche von Irma Holder erreichte der gebürtige Passauer nicht nur Top-Platzierungen in den deutschen Airplay-Charts, sondern auch große Schlagererfolge über die Grenzen Deutschlands hinaus in Tschechien und der Slowakei.

Der Titelsong des Albums, der auch die neue Single ist „Ich bin ein Mann zum Küssen“ und „Schuld war nur der heiße Sommerkuss“ unterstreichen die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Aus diesem Grund wird das neue Album Mitte September 2017 auch in Tschechien und der Slowakei veröffentlicht.

Somit finden die deutschsprachigen Texte der Grand Dame der Textdichter-Gilde, Irma Holder, auch im Ausland Gehör.

Wie allen ihren Schützlingen, wünscht Irma Holder Tom Mandl mit diesem Album viel Erfolg.

Die CD „Ich bin ein Mann zum Küssen – Das Beste“ erscheint am 18.08.2017 bei TELAMO / Warner Music.

TAGS: Irma Holder / Stefan Moll / Tom Mandl