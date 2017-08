FERNANDO EXPRESS Der Fernando Express zeigt uns sein Paradies!

Sie sind seit 35 Jahren im Geschäft und erfolgreicher denn je …

Die Rede ist vom FERNANDO EXPRESS. „Die Könige der Tanzpaläste“ sorgten im Februar diesen Jahres für eine waschechte Sensation, als ihre Doppel-CD „Das Beste“ direkt auf Platz 7 der Offiziellen Deutschen Album Charts einstieg. Niemals zuvor war der Schlagerformation, die speziell in den letzten Jahren einige „Personalwechsel“ hinter sich bringen musste, dafür kehrte Band-Gründer Josef Eisenhut wieder zurück. Und: Mit Heidi Schütz konnte die absolute Idealbesetzung für die Hauptstimme gefunden werden, denn ihre Stimme klingt der von Birgit Langer zum Verwechseln ähnlich.

Auch wenn das große Jubiläumsfest zum 35-jährigen Bandbestehen bereits in der vierten Juliwoche 2017 auf dem Marktplatz in Gondelsheim gefeiert wurde (als Stargast sprang Michael Holm für den im Mai verstorbenen Kollegen Chris Roberts ein), veröffentlicht die Plattenfirma das neue Album „Träume sind für alle da“ erst am 22. September.

Und erneut zeichnet sich ein ganz, ganz großer Erfolg ab: Der Videoclip zur neuen Single „Mein Paradies“ wurde innerhalb von 5 Tagen bereits weit mehr als 15.000 Mal angeklickt.