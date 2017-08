Nockis überflügeln Amigos in Österreich!

Drei Mal gelang den Amigos der „Hattrrick“: Drei Mal in Folge schafften sie es mit ihren Alben jeweils auf Platz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Daran, dass es nicht auch ein viertes Mal geklappt hat, ist das NOCKALM QUINTETT schuld. Das neue Album der „Nockis“ – „In der Nacht“ – schnappte den Amigos und deren „Zauberland“ nämlich den ersten Platz weg. In Deutschland waren (und sind!) die Amigos uneinholbar auf der #1, auch in der Schweiz schafften es Bernd und Karl-Heinz Ulrich erneut direkt auf den Thron. Einzig und allein in Österreich mussten sich die Amigos mit Rang 2 begnügen. Denn: das Nockalm Quintett hat es – und das im Übrigen zum insgesamt 10. Mal! – auf den Spitzenplatz der österreichischen Album-Verkaufshitparade geschafft.

Doch die Amigos nehmen die Angelegenheit ausgesprochen sportlich: „Wir Amigos gönnen unseren Kollegen aus Österreich ihren Erfolg wirklich von ganzem Herzen“, so „Amigo“ Bernd im Exklusiv-Interview mit www.stadlpost.at. „Wir pflegen seit jeher ein ausgesprochen gutes Verhältnis zueinander.“ Doch es gibt in der Tat noch ein kleines „ABER“ …: „… aber die nächsten zwanzig Jahre sind wir dann wieder die Nummer 1“, lacht Amigo Bernd.

In Deutschland ist dem Nockalm Quintett ein Direkt-Einstieg auf Position 30 geglückt. Das entspricht dem vierthöchsten Chart-Entry der „Nockis“ in Deutschland. Insgesamt konnte sich das Nockalm Quintett in Deutschland mit 16 Alben platzieren.

In der Schweiz ist den Mannen um Gottfried „Friedl“ Würcher sogar die höchste Platzierung seit Bestehen gelungen: Platz 5 … Zwar hatten es die Alben „Mein Wunder der Liebe“ (2010) und „Du warst der geilste Fehler meines Lebens“ (2014) auch in die Top 10 (und zwar jeweils auf Platz 10) geschafft, eine Top 5-Notierung in der Schweiz ist den Nockis bislang jedoch stets verwehrt geblieben. Umso mehr gratuliert die „Stadlpost“ den Nockis zu diesem grandiosen Erfolg.

Bei den „Nockis“ ist die Freude dementsprechend groß: „Danke an unsere treuen Fans, Freunde und Wegbegleiter, die solche Erfolge erst möglich machen. Wir freuen uns riesig über den tollen Start unseres neuen Schlageralbums ‚In der Nacht'“, freut sich Gottfried „Friedl“ Würcher.

