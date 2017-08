Thermen-Open-Air in Bad Füssing

Von wegen, 13 ist eine Unglückszahl?! Für das 13. Thermen-Open-Air in Bad Füssing war sie eine absolute Glückszahl.

Das Wetter und die Temperatur hielten, die beiden Moderatoren Romy und Andy Borg verbreiteten gute Stimmung und die Stars aus Volksmusik- und Schlager zündeten vier Stunden lang ein musikalisches Feuerwerk, welches im gesamten ober- und niederbayrischen Raum seinesgleichen suchen kann. Kein Wunder, dass an diesem Tag mehr als 10.000 Gäste den Kurort bei freiem Eintritt besuchten.

Dem Kur- & Gästeservice Bad Füssing ist es in Zusammenarbeit mit Melodie-TV wiederum gelungen, Künstler aus Südtirol, Österreich und Deutschland für diese Fernsehaufzeichnung zu gewinnen. Mit dabei waren: Willy Lempfrecher, Walter Scholz, Sigrid & Marina, Trio Alpin, Matrosen in Lederhosen, Ensemble Osttirol, Tex Robinson, die Vaiolets, Bergristall, Romy Dadlhuber und Michael Heck.

© Kerstin Joensson © Kerstin Joensson © Kerstin Jonesson © Kerstin Joensson © Kerstin Joensson © Kerstin Joensson

Das Bad Füssinger Thermen-Open-Air hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem Fixtermin im jährlichen Veranstaltungskalender entwickelt und nimmt einen Spitzenplatz in der Beliebtheitsskala des jährlichen Veranstaltungsreigens ein. Zahlreiche Bad Füssinger Stammgäste buchen ihren Aufenthalt eigens in diesem Zeitraum, um an diesem Spektakel teilnehmen zu können.

