Auf was wir uns am Sonntag freuen können…

Die 12. Staffel der beliebeten Sendung bringt wieder jede Menge Stars am Sontagvormittag ins heimische Wohnzimmer:

Peter Kraus hat zwar in Sachen Auftritte eine Stufe zurück geschraubt, zu „Immer wieder sonntags“ kommt der Österreiche aber gerne. Es ist eben eine Veranstaltung, die bei dem Grandseigneur des deutschen Rock’n’Roll hoch im Kurs steht.

Ob er aus Mallorca oder aus seiner Heimat in Deutschland kommt, steht zwar noch nicht fest. Sicher aber ist, Jürgen Drews wird das Publikum in der IWS Arena aufmischen und für Stimmung sorgen.

Auf seine ganz besondere Art sorgt der charmante Südtiroler Rudy Giovanini für schmelzende Frauenherzen. Seine liebevolle Art und seine glasklare Stimme lassen Frauen jeglichen Alters träumen. Anita und Alexandra Hofmann werden vermutlich einen Titel aus ihrem neuen Album mitbringen, das erst gestern erschienen ist.

© SchwabenPress / Günter Hofer

Das Nockalm Quintett feiert mit dem neuen Album einen riesen Erfolg bei den Fans und konnte bei der „Musi“ vor heimischer Bergwelt punkten. Am Sonntag wollen sie für die gleiche Fan-Laola in Rust sorgen. Beim selben OpenAir war auch Melissa Naschenweng dabei. Bei „IWS“ gehört die Österreicherin zwischenzeitlich zur jährlichen Stammbesetzung.

Die „Steirische“ rockt, wenn die drei Musiker von „Tiroler Wind“, durch Stefan Mross am Sonntag angekündigt werden und verträumt wird es dann, wenn „Nicole“ an der Reihe ist. Auch Jörg Schlönvoigt ist bei der Staffel zwölf am Sonntag mit dabei. Der groß gewachsene Sänger und Schauspieler schwebt zur Zeit im siebten Himmel und hat erst dieser Tage verlauten lassen, dass Familienzuwachs ansteht. Ihren zweiten Auftritt bei IWS hat Gina und gespannte Blicken gehen in Richtung Jay Khan.

© SchwabenPress / Günter Hofer © SchwabenPress / Günter Hofer

Comedy und Magie kommen natürlich nicht zu kurz. Mit „Dui do on de Sell“ stehen zwei echte Tratschweiber auf der Bühne und Nicolai Friedrich lässt in die Tiefen der Magie blicken.