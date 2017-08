Lindaua Buam: Ein Wettbewerb der besonderen Art

Volksmusik ist mega-in. Die Erfolgsgeschichte der Lindaua Buam aus dem Salzkammergut ist dafür der beste Beweis.

Die vier Vollblutmusiker Johann, Markus, Alexander und Patrick haben auf der Bühne die Lizenz zum Abfeiern. Ihr musikalisches Repertoire kann sich wirklich sehen lassen: Von Schlager bis Walzer, von Polka bis Pop haben die Jungs so ziemlich alles in petto, was Freunden volkstümlicher Musik so richtig taugt. Der fetzig-urige „Lindaua Buam Sound“ ist im deutschsprachigen Raum längst kein Geheimtipp mehr. Zum Erfolg verhalfen dem Quartett auch zahlreiche Auftritte als Vorgruppe der „Ursprung Buam“. Tja, die kultigen Tiroler aus dem Zillertal wissen eben, was gut ist …!

Ob Zeltfeste, Sommerpartys, Hochzeiten oder Frühschoppen – die Lindaua Buam in ihren traditionell grünen Westen haben auch dieses Jahr wieder einen prall gefüllten Kalender. Jetzt bitten sie zu einem ganz besonderen Event. Gemeinsam mit befreundeten Künstlern wie Melissa Naschenweng, Goiserer Wind oder d’Blechschoatn laden sie vom 11. bis 12. August zur großen Starnacht der Volksmusik in die Kaiserstadt Bad Ischl ein. Diesmal sind aber nicht nur die Profis auf der Bühne gefordert. Auch die Fans und Musikkenner können beim ersten „Salzkammergut Påscher Bewerb“ zeigen, was sie drauf haben.

„Påschen“? Darunter versteht man das rhytmische, gemeinsame „In-die-Hände-Klatschen“ mehrerer Personen zur Begleitung von Volksmusik. Eine Tradition, die sich vor allem im Salzkammergut zu einer großen Kunstfertigkeit entwickelt hat und bei keinem zünftigen Stubenabend wegzudenken ist. Zu den Bedingungen ist auf der Homepage der Musiker zu lesen: „Die Teams müssen aus vier Paschern und einem Musikanten bestehen. Jede Påschergruppe muss zwei Stücke vorbereiten und diese auf der Bühne darbieten. Die Stück Auswahl kann individuell gestaltet werden. Wichtig ist, dass das Påschen im Vordergrund steht, da dies auch vorrangig bewertet wird.“ Dem Sieger-Team winkt übrigens ein Pokal und 25 Liter Bier. Also dann: Nichts wie hin nach Bad Ischl und klatschend zum Hauptgewinn!