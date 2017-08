KLUBBB3 Am 12.08.2017 steigt „Die KLUBBB3 Strandparty“ – „Schlager am Meer“!

Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff – kurz: KLUBBB3 – frönen der neuen Lust auf Schlager und präsentieren am Freitag (12.08.2017) von 20:15 Uhr – 22:45 Uhr im MDR FERNSEHEN die Sendung „Schlager am Meer – Die KLUBBB3 Strandparty“.

Nachdem die „Stadlpost“ – als einziges Presseorgan überhaupt – bereits im Vorfeld exklusiv vorab über die Sendung berichten durfte, können wir Sie jetzt mit vielen weiteren Zusatzinformationen versorgen …:

Direkt zu Füßen der weltweit bekannten Kathedrale im exklusiven Yachthafen von Palma de Mallorca ist das „Port Blanc“ gelegen. Maritimes Ambiente trifft auf spektakuläre Aussicht. Und genau hier fand am 7. Juni 2017 die Aufzeichnung der TV-Sendung „Schlager am Meer – Die KLUBBB3-Strandparty“ statt.

Getreu dem Motto „Den Mutigen gehört die Welt“ haben die Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH in Kooperation mit Jürgens TV innerhalb von nur vier Wochen ein neues Sendekonzept aus dem Boden gestampft und auch umgesetzt. Vielmehr blieb für den Kartenvorverkauf nur vier Wochen Zeit. Auch wenn die extrem horrend hohen Flugpreise über Pfingsten viele Schlagerfans von einem Kurztrip nach „Malle“ abhielten, war der Außenbereich des Port Blancs gut gefüllt.

Nach dem durchschlagenden Erfolgsproduktion „Schlager im Schnee – Die Klubbb3 Hüttenparty“ haben Florian, Jan und Christoff jetzt das nächste Silbereisen im Feuer: „Schlager am Meer – Die KLUBBB3 Strandparty“. Es gilt einmal mehr, die nicht zuletzt durch die Sendung „Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest“ losgetretene neue Lust auf Schlager „jetzt auch mit sommerlichem Urlaubs-Feeling“ zu feiern. Die Gästeliste kann sich allemal sehen lassen. Neben den Gastgebern KLUBBB3, die selbstverständlich gleich mit mehreren Titeln zu erleben sind, sorgen Beatrice Egli, Jürgen Drews, Mickie Krause, Maite Kelly, Nicole (mit und ohne die Olsen Brothers), Semino Rossi, Àlvaro Soler, Anna-Maria Zimmermann, der in der Sendung „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“ erfolgreich gestartete Ben Zucker (stimmlich eine gelungene Mischung aus Hans Hartz und Matthias Reim), Höhner, Olaf der Flipper, Jörn Schlönvoigt, Oonagh sowie Simone & Charly Brunner.

Sie alle haben ihre aktuellen (Sommer-)Hits im Gepäck. Auch wird es einige exklusive Titelpremieren sowie hochspannende und überraschende Künstler-Kollaborationen geben.

Das Schlagerglück wäre vollkommen, würden die Macher über kurz oder lang auch noch ein Frühlings-, Herbst- und (warum nicht) Weihnachts-Konzept für KLUBBB3 überlegen. Schließlich haben die drei neuen Party-Musketiere das Motto „Wir haben immer einen Grund zum Feiern“ verinnerlicht, kultiviert und wieder salonfähig gemacht. Auch eine eigenständige Silvestershow von und mit KLUBBB3 hätte was für sich, zumal Jan am 31. Dezember Geburtstag hat. Einzig und allein der extrem engmaschig gestrickte Terminkalender von KLUBBB3, dessen Protagonisten Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff bereits einzeln echte Superstars sind, dürfte dieses Unterfangen als äußerst schwierig gestalten. Aber in jedem Fall auf die Sendung „Schlager am Meer – Die KLUBBB3 Strandparty“ dürfen Sie sich schon einmal freuen …

