Ausnahmezustand bei Amigos-Autogrammstunden

Nicht nur, dass die Amigos mit ihrem neuen Album „Zaubermond“ gerade alle angesagten Rockmusiker vom Chart-Thron fegen (außer dem Nockalm-Quintett in Österreich!). Auch bei ihren Autogrammstunden herrscht regelmäßig Ausnahmezustand.

Bis zu 2.000 Fans stürmen bei jeder Station zu Bernd und Karl-Heinz, um ein Autogramm zu ergattern. Oder auch noch etwas mehr… Geradezu herzzerreißende Szenen spielen sich ab, wenn die Leute ihren Amigos hautnah begegnen. Wenn es für Bernd und Karl-Heinz an diesem Wochenende nach Hause geht, werden sie 10.000 Kilometer auf den Straßen von Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs gewesen sein, um den von ihnen so geliebten Fans „ihr Baby“ vorzustellen.

© Uwe Schwarz © Uwe Schwarz

Nötig hätten die Beiden diese Strapazen freilich nicht: „Es ist harte Arbeit. Aber die Fans freuen sich auf uns, also machen wir das auch. Wir schätzen die Dankbarkeit der Leute,die wegen uns stundenlang in der Gluthitze stehen.“ Sieben Autogrammstunden stehen in den kommenden Tagen noch auf dem Tourplan der Amigos:

8. August: 11 Uhr Cottbus (Lausitz Park), 13.30 Uhr Lübben (Marktkauf), 18 Uhr Schwedt (Oder Center)

9. August: 11 Uhr Langender bei Stralsund (familia Ostsee Center), 14 Uhr Greifswald (Elisenpark), 17.30 Uhr Rostock (Warnow Park)

10. August 11.30 Uhr Oschersleben (Markkauf Center), 15 Uhr Goslar (Markkauf Center).

