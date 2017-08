Zeigt uns Semino Rossi einen feurigen Flamenco?

Die IWS Challenge hat es seit einigen Wochen auf sich und sorgt für strapazierte Lachmuskeln und tosenden Szenenapplaus. Bei der elften Folge von „Immer wieder sonntags“ ist Semino Rossi an der Reihe.

Es gab bei der Unterhaltungsshow zum Beispiel schon einen Ausflug ins Theaterleben oder wie letzte Woche in die Musicalwelt (Marianne und Michael). Vielleicht geht es bei der 11ten Folge aufs Tanzparkett. Semino Rossi ist am Sonntag gefordert. Ein feuriger Flamenco oder ein Tanz mit Kastagnetten würde sicherlich zu dem Argentinier passen. Lassen wir uns überraschen, was Semino neben Musik und Gesang zu bieten hat. Sicher ist auf jeden Fall, die Semino-Fans werden auf ihre Kosten kommen.

Aber auch die vielen anderen Livebesucher in der IWS Arena von Rust und auch die Zuschauer zuhause werden für ihr Zuschauen belohnt. Ein großartiges Programm haben die Verantwortlichen zusammengestellt. Stefan Mross wird die Tür von seinem Sommerwohnzimmer öffnen für: G.G.Anderson, die Cappuccinos, Laura Wilde, Brunner & Stezer, Marc Marshall und Mary Roos. Freuen können sich auch die Fans von Nino De Angelo und auf „Die jungen Pseirer“ die aus Sankt Martin im Passeiertal nach Rust kommen. Mit dabei am Sonntag auch ein Sohn von Fantasy. Sandro hatte 2014 bei einem Fantasy-Konzert einen Überraschungsauftritt und arbeite seitdem an seiner Musikkariere. 2016 war der junge Sänger bei DSDS mit von der Partie. Premiere bei IWS wird es für den aus Kalabrien stammenden Sänger Armando Quathrone. Seine Songs sind Dolce Vita pur und bestechen mit einem verführerischen Mix aus modernem Pop und den aus Süditalien stammenden Klängen des Tarantella.

Ein großes Sicherheitsaufgebot wird es bei der 11. Folge von IWS am Sonntag in Rust geben. Die Bundespolizei entsendet eine große Abordnung. Allerdings haben die Bundespolizeiler ihre Waffen gegen Musikinstrumente getauscht. Nach Rust kommt das Bundespolizeiorchester München.