Amigos: Das 8. Weltwunder & 7 auf einen Streich

Es ist der helle Wahnsinn … Den AMIGOS ist soeben ihr 8. Nr. 1-Erfolg in den Offiziellen Deutschen Album Charts geglückt.

Gleichzeitig trifft auch der Märchenslogan „Sieben auf einen Streich“ auf die Amigos und deren aktuelle CD zu, denn: „Zauberland“ ist das 7. offizielle Nr. 1-Studioalbum IN FOLGE. (Bereits 2007 – vor nunmehr zehn Jahren – konnte die Amigos mit „Der helle Wahnsinn“ ihre ersten Album-Nr. 1 in Deutschland landen … Die Nachfolge-Alben „Ein Tag im Paradies“, „Sehnsucht, die wie Feuer brennt“ und „Weißt du, was du für mich bist“ schafften es auf die Ränge #7, #5 und #2. Seit 2011 hat es JEDES neue Amigos-Studioalbum auf die #1 geschafft.)

Hochspannend bleibt die Frage, ob die Amigos es auch in Österreich und in der Schweiz erneut auf den Thron schaffen werden. (In Österreich darf man weder das Nockalm Quintett, Die Jungen Zillertaler noch Silvio Samoni unterschätzen!

Der achte Nr. 1-Erfolg der Amigos in Deutschland dürfte auch international wieder Schlagzeilen machen. Denn weder Linkin Park, deren Sänger am 20.07.2017 durch Suizid aus dem Leben schied, noch beispielsweise Alice Cooper konnten ihnen die #1 streitig machen.

Stadlpost gratuliert den Amigos sehr herzlich zu ihrem achtem Nr. 1-Album in Deutschland.

