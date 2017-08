Eine Nacht voller Gefühle: Das große Sommer-Event beim „Schurlwirt“

Was haben so unterschiedliche Künstler wie Schlagerstar Oliver Haidt, die Jungs vom Nockalm Quintett und die schöne Sängerin Alessa gemeinsam?

Auf den ersten Blick vielleicht nicht all zu viel, aber Anfang August haben sie alle ihren großen Auftritt im berühmten Traditionsgasthaus „Schurlwirt“ im niederösterreichischen Pillichsdorf/Mistelbach. Sie und viele andere Chartstürmer sorgen dafür, dass sich die kleine Marktgemeinde zwei Tage lang im Ausnahmezustand befindet. Etwa 1000 Musikbegeisterte werden im großen Festzelt des idyllischen Landgasthofs erwartet. Motto der Guten-Laune-Party: „Summer Feelings“! Zwei Tage lang, vom 5. bis zum 6. August, erwartet Feierlustige eine Mordsgaudi.

© Kerstin Joensson © Pressebild © Manfred Esser © Edlseer © Pressebild

Laue Sommernächte, der Duft von gegrillten Köstlichkeiten und ein kühles Frischgezapften vom Fass in der Hand: Wenn dann noch Stimmungsgaranten wie das Grazer Ausnahmetalent Oliver Haidt die Hits seiner CD „Liebe pur“ zum Besten gibt, steht einem mitreißendem Unterhaltungs-Abend nichts mehr im Weg. Oliver feiert übrigens am 19. August seinen 40. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert samt CD-Präsentation in Sinabelkirchen! Die „Nockis“ aus Kärnten haben garantiert ihr neues Album „In der Nacht“ im Gepäck, wenn sie am 5. August den „Schurlwirt“ rocken. Das Quintett um Frontmann Gottfried Würcher ist ja bekannt für seine authentischen und mitreißenden Konzerte, bei denen es keinen auf den Bierbänken hält. Und Sängerin Allessa wird mit ihrer Ausstrahlung und ihren Songs nicht nur bei den Herren der Schöpfung für Begeisterung sorgen. Auch der zweite Tag der prominenten Veranstaltung verspricht Spaß vom Feinsten, diesmal allerdings schon früher am Tag. Tracht ist Pflicht bei diesem Frühschoppen der besonderen Art. Mit den Stallberg-Musikanten, den Wilden Kaisern (derzeit bekanntlich Österreichs feudalster Export in Sachen Dialekt-Pop und Schlager) und den steirischen Edlseern stehen gleich drei große Kracher der volkstümlichen Musik auf dem Programm. Oiso…loss mas krochn!

Auf nach Pillichsdorf zu den „Summer Feelings“ im „Schurlwirt!“ Die einzige Bedingung des Veranstalters an die Gäste: Bitte gute Laune mitbringen! Mehr Infos auch unter: www.schurlwirt.at oder 0676/50 59 639

