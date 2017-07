Schwitzen bei „Immer wieder sonntags“

Schon nach dem WarmUp meinte Stefan Mross: „Das wird heute eine heiße Sendung“. Was er damit meinte? Das schwül-heiße Sommerwetter von Rust oder das Programm der 10. IWS Staffel in diesem Jahr? In beiden Fällen traf er mit seiner Aussage den Nagel genau auf den Kopf.

Es war eine Klasse für die Ohren und eine echte Augenweide, was von Marianne und Michael im Zuge der IWS-Challenge präsentiert wurde. Verkleidet als König Ludwig und als Kaiserin Sissi, unterstützt von Originaldarstellern vom „König-Ludwig-Musical“ aus Füssen wurde eine perfekte Musical Kostprobe serviert. Verfeinert wurde der Auftritt durch ein tolles Bühnenbild und durch donnernden Applaus der 2500 Zuschauer. Beifall bekam das Volksmusikpaar auch für ihr Hit-Medley und den Einstiegssong „Als sich unsere Blicke trafen“. Schwungvoll, von Müdigkeit nach einer sieben Stunden Autotour aus Bad Kleinkirchheim war nichts zu sehen, starteten die Amigos nach dem großen Aufmarsch aller Künstler, den IWS Musikreigen. Wenn Start und Landung klappt, was soll da noch schief gehen. Sowohl für den musikalischen Auftakt wie für die schwungvolle Überleitung zum Finale der 10. IWS Staffel waren die „Amigos-Brüder“ verantwortlich.

© SchwabenPress / Günter Hofer © SchwabenPress / Günter Hofer © SchwabenPress / Günter Hofer

Auch was sonst noch so von Stefan Mross präsentiert wurde, konnte sich wieder einmal mehr sehen lassen. Linda Fäh und Francine Jordi waren als Programmpunkt aus der Schweizer Heimat angereist und aus Österreich rutschten „Mario & Christoph“ ins IWS-Programm. Dabei war auch Christian Lais, Pia Malo und Gaby Albrecht. „Italienische Sehnsucht“ wurde von „Stimmen der Berge“ besungen und mit den „Feldberger“ erlebte das Publikum in Rust musikalisch „Die längste Nacht der Welt“.

Wie es sich für einen alten Opa gehört, eingepackt in warmer Jacke und dickem Schal sorgte Stefan Mross zusammen mit der schönsten Frau von Deutschland, Frau Waeber, für Stimmung und Lachmuskeltraining. Beide machten das Richtige. Zum lustigen Smalltalk wurde die Badewanne bestiegen. Zum zweitenmal siegte Johannes Weindl bei der Sommerhitparade.