„Wenn die Musi spielt“ Sommer Open Air

„Beim ‚Wenn die Musi spielt Sommer Open Air‘ gibt es am kommenden Wochenende in den Kärntner Nockbergen wieder ein Gipfeltreffen der Schlager- und Volksmusikstars.

Am 28. und 29. Juli ist Bad Kleinkirchheim wieder Schauplatz dieser großartigen Musik-Veranstaltung. Am Hoferriegel werden Stefanie Hertel und Arnulf Prasch gemeinsam u.a. diese Stars willkommen heißen: Hansi Hinterseer, Kastelruther Spatzen, Semino Rossi, DJ Ötzi, Die Amigos, Nik P., Nockalm Quintett, Bernhard Brink, Melissa Naschenweng, Marc Pircher, Die jungen Zillertaler, Sigrid & Marina, Saso Avsenik & seine Oberkrainer, Gilbert & Nadine Beiler,

Schneiderwirt Trio, Monika Martin, Die Grubertaler, Silvio Samoni.

© Kerstin Joensson © stephan.pick@t-online.de © karlheinzfessl.com © Thüringen Press/ Action Press © Ruth Rauscher © Kerstin Joensson © Kerstin Joensson

Das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ ist am 29. Juli ab 20:15 Uhr in ORF2 und mdr zu sehen. Marc Pircher und sein 25-jähriges Bühnenjubiläum sind übrigens direkt im Anschluss an die „Musi“ im ORF2 Thema einer neuen Dokumentation.