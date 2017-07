Stefan Mross und seine Fans können sich freuen

Eine sensationelle Meldung überraschte diese Woche die Fans: Die beliebte ARD-Sonntag-Vormittagsshow „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross wird im kommenden Jahr um zwei auf 16 Ausgaben erweitert. Das Format gibt es bereits seit 22 Jahren, Stefan Mross ist seit 2005 dabei. Diesen Sonntag lädt der Traunsteiner zur inzwischen achten Folge der neuen Staffel. Und die Gästeliste kann sich mal wieder sehen lassen.

Diesmal haben die Sendeverantwortlichen ihre Fühler ganz stark in die benachbarte Schweiz ausgestreckt – und sind gleich viermal fündig geworden. Mit dabei die erfolgreiche Familien-Formation Oesch’s die Dritten aus dem Berner Oberland, Manuela Fellner, die Calimeros, deren aktuelles Album „Aloha“ gerade die Charts stürmt und die jungen, wilden Fäaschtbänkler. In seiner achten Show muss Stefan Mross am Sonntag ab 10.03 Uhr eine besonders „gewaltige“ Sendung moderiern. Denn mit den Wildecker Herzbuben treten zwei wahre Schwergewichte der Schlagerszene auf! Zudem kommt der ehemalige Gewichtheber und Olympionike Matthias Steiner in die Arena von Rust. Der inzwischen sichtlich Erschlankte wird allerdings nicht mehr seine Muskeln spielen lassen, sondern das Publikum vielmehr mit seiner Stimme überzeugen. Aus Mallorca eingeflogen kommt Stimmungskanone Markus Becker. Und wer kann sich noch an den ersten Sommerhitkönig, beziehungsweise an die -königin erinnern? 2006 kletterte mit einem grandiosen Durchlauf Franziska auf den Thron der IWS-Sommerhitparade. Am Sonntag stellt die blonde Sängerin ihren neusten Titel vor.

Musikalischer Genuss vom Feinsten garantieren auch Isabel Varell, Julia Lindholm und Bernhard Brink. Die Fahne hoch gehalten für Österreich wird diesmal von den „Jungen Zillertalern“. Die drei Burschen werden in Südbaden sicherlich wieder von einer großen Fanmeile empfangen und haben – wer weiß?- vielleicht sogar ihren neusten Titel „Hammer“ im Gepäck. So oder so: Die achte Folge IWS wird am Sonntag sicherlich wieder ein echter „Hammer“!