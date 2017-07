Andreas Martin: Seine Frau wird seit Tagen vermisst

Die Ehefrau von Schlagersänger Andreas Martin wird seit Tagen vermisst. Auch die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und veröffentlichte auch ein Foto der Vermissten Juliana (hier).

Juliana M. ist verheiratet und hat einen Sohn. Vermutlich verließ sie das Haus in den Abendstunden zu Fuß. Anschließend folgte eine tagelange Suche der Familie, die jedoch ohne Erfolg blieb. Auch die polizeilichen Suchmaßnahmen brachten keine Ergebnisse. Besonders alarmierend: Juliana M. ist auf Tabletten angewiesen und war in letzter Zeit psychisch belastet. Hinweise bitte an die Polizei unter 02241 541-3121.

Andreas Martin wurde 1982 durch den Hit „Amore Mio“ bekannt. Seinen bisher größten Erfolg hatte er jedoch 1987 mit „Du bist alles (Maria, Maria)“. Außerdem komponierte er unter anderem für Juliane Werding, Wolfgang Petry und Nino de Angelo.

TAGS: Andreas Martin