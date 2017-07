Die Mayerin: „Ich hab mich gfühlt wie a Abwaschfetzn“

Als Mia Koller trat sie 2011 mit der „bandWG“ beim Vorentscheid zum Song Contest auf. Damals noch mit wild aufgetürmten Haaren. Inzwischen ist Ulrike Mayer (32) zur erfolgreichen Künstlerin gereift und präsentiert als „Die Mayerin“ mit der Single „A guade Söh“ ihr musikalisches Erstlingswerk. Stadlpost traf die sympathische Sängerin in Wien zum ganz persönlichen Interview! Der Authentizität wegen haben wir ihre Antworten weitgehend in ihrem burgenländischen Dialekt belassen.

Stadlpost: Zuerst einmal Herzlichen Glückwunsch zum tollen Einstieg in die Airplay Charts, Platz sechs hinter Helene! Wie fühlt sich das an?

Die Mayerin: Es fühlt si total gut an. Es fühlt si an wie eigentlich das Größte, das i mir eigentlich immer gewunschen habe: Dass ich mit meinem Song ins Radio komm, das ist eigentlich das Größte! Dass die Single wirklich so gut ankommt und die Radios ihn auch landesweit so konsequent und konstant spielen – das ist auch für mich eine große Ehre.

Stadlpost: Du bist keine Unbekannte im Musik-Geschäft, als „Die Mayerin“ aber ganz anders als die Frontfrau Mia Koller bei „bandWG“? Wo siehst du für Dich persönlich da den größten Unterschied?

Die Mayerin: Der Unterschied ist der, dass meine zwei Leben eigentlich komplett anders sind. bandWG und Frontfrau Mia Koller – das war zu meiner Studienzeit; ich hab damals in Wien gewohnt während des Psychologiestudiums. Das war so meine Auslebe-Phase, meine zweite Pubertät, wo man sich die Haare auftoupiert zu einem Irokesen und irgendwie mit engen, bunten, türkisfarbenen Strumpfhosen durch die Gegend rennt. Das jetzige Projekt, das ist mein Leben! Ich bin verheiratet, hab Kinder, hab ein Haus. I wohn wieder in Wimpasing an der Leitha in mein Dorf. Wo ich auch quasi herkomme. Das sind wie zwei Welten!

Stadlpost: Dein Lied „Guade Söh“ macht so richtig gute Laune. Es wirkt so leicht, aber auch kraftvoll zugleich. Wieviel Ulrike steckt in diesem Lied und woran erkennst Du eine gute Seele?

Die Mayerin: In dem Lied stecken echt 100 Prozent Ulrike. Ich hab den Text selber verfasst und das Lied in einem Moment geschrieben, in dem es mir selbst eigentlich gar nicht so gut gegangen ist. Und wo ich mich irgendwie gefühlt hab, ich sag’s jetzt einfach so, wie so ein Abwaschfetzen. Ich war damals mega-gestresst und überfordert vom ganzen Drumherum, Kinder, Haus und so. Und dann hab ich mir gedacht, eigentlich ist es ein Wahnsinn. Ich kann jeden Tag jemanden Anrufen und mich ausplärren oder ausweinen. Es ist immer irgendeine gute Seele in meiner Nähe, die das Richtige sagt immer und zu jeder Zeit. Es war dann einfach wie so ein Gfühl: Ich will mal diesen guten Seelen danke sagen oder jedem zeigen ,Hey, du bist ja selber so eine gute Seele. Du hast ja die Kraft selber in dir, dass du für jemand anderen stark sein kannst.’ Irgendwie hat mich dieses Lied aus meinem eigenen Tief gerettet.

Stadlpost: Quasi Psychotherapie, Selbsttherapie?

Die Mayerin: Ich sag mal: Es heißt ja, dass Songs schreiben eine Art von Selbsttherapie ist. Ich erlebe das schon, dass meine Lieder sehr viel Kraft erwecken können beim Zuhörer und in mir selber natürlich auch.

Stadlpost: Und wer sind die guten Seelen um Dich herum?

Die Mayerin: Da sind natürlich mein Mann, meine Kinder, meine Mama und mein Papa. Ich hab meine beste Freundin seit Jahren, die Claudia. Ich hab die Erika, ich hab ganz viele Leute, wo ich sage, das ist ein Wahnsinn wie bedingungslos die da sind. Nämlich nicht nur, wenn’s mir schlecht geht, sondern auch, wenn’s mir gut geht. Das ist ja dann auch so ein Punkt: Das sind Freunde, die sich dann auch herzlich mit dir mitfreuen können, wenn du was schaffst. Ich hab Gott sei dank ganz viele gute Seelen um mich herum! (lacht).

Stadlpost: Was passiert mit Dir wenn du singst? Du warst ja als Kind immer schon sehr nah an der Musik und hast damals auch schon im Fernsehen Auftritte gehabt. Was geht da in Dir vor?

Die Mayerin: Das bringt mich irgendwie in eine ganz andere Welt. Also ich merk’, wenn ich singe, dann fliege ich irgendwie so ummadum, das klingt jetzt irgendwie seltsam, aber ich fühle mich da irgendwie verbunden. Ein Song heißt „Zwischen Himmel und Erden“ und wenn ich singe, fühlt sich das genauso an. Dass ich verbunden bin mit dem Himmel und mit der Erden. Es verbindet mich auch mit irgendetwas Größerem. Und es bringt mich komplett in meine eigene Mitte.

Stadlpost: Die singende Psychologin aus dem Burgenland: Heilst Du auch manchmal Deine Patienten mit der Unterstützung von Musik?

Die Mayerin: Absolut, auch in meiner Praxis ist Musik ein Ding, das nicht wegzudenken ist. Ich mache zum Beispiel viel Visualisierungsreisen, ich arbeite mit inneren Bildern und wenn man das unterstützt mit einer guten Musik, die einen dann noch mehr in die innere Welt bringt oder näher ans Unterbewusstsein, dann hilft das natürlich sehr. Ich mache aber auch Pop-Musik-Workshops für Kinder, wo es drum geht zu singen, zu tanzen und den Selbstwert zu stärken. Ich könnte mir das nicht vorstellen, meine Arbeit als Psychologin zu machen ohne Musik! In vollkommener Stille. Das wäre dann nicht authentisch für mich.

Stadlpost: Du bringst also Deine Musik schon auch ein in Deinen Beruf?

Die Mayerin: Na ja, ich spiele jetzt nicht allen Klienten meine Songs vor. Sondern ich hab dann halt meine Lieder, die für die Behandlung passen. Therapie darf ich ja nicht sagen. Aber es war tatsächlich schon einmal so, dass ich einer Patientin am Ende „Gude Söh“ vorgespielt habe uns sie ist bis heute total begeistert, weil das irgendwas gemacht hat mit ihr.

Stadlpost: Was sagt Dein Mann zu dem künstlerischen Weg. So wie ich das jetzt verstanden habe, unterstützt der Dich ja zu hundert Prozent …

Die Mayerin: Ja, er unterstützt mich zu hundert Prozent. Das Projekt gäbe es ja ohne ihn gar nicht, denn ohne ihn würde ich ja nicht „Die Mayerin“ heißen. Es begann damit, dass ich ihm letztes Jahr anlässlich unserer Heirat einen Song geschrieben habe: Eben den Titel „Zwischen Himmel und Erden“, der übrigens die nächste Single werden wird. Und ich hab ihm den zur Hochzeit vorgesungen. Das war eigentlich der Moment, wo alle – er eingeschlossen – gesagt haben ‚He, du musst wieder was machen. Das muss ausse mit dem, weil das einfach so echt ist und so authentisch und ich hab Gott sei dank ihn im Rücken. Er schaut auf die Kinder, wenn ich unterwegs bin. Er ist voll dabei.

Stadlpost: Woher nimmst Du Deine Inspiration und wer sind Deine musikalischen Vorbilder?

Die Mayerin: Also die Inspiration nehme ich aus dem echten Leben. Also das jetzige Album, das sind alles Themen, die mich beschäftigen. Ein Lied ist ist über Freundschaft, in einem anderen Song geht es darum, dass jemand gestorben ist und ich das dann so erarbeitet habe. Also das sind alles Dinge, die mich dann selbst beschäftigen, meine Ängste, meine Sehnsüchte, meine fröhlichen Momente und meine Inspiration. Vorbilder sind gerade Künstler, die ehrlich sind, die ihr Ding machen. Zum Beispiel der Gregor Meyle, der beeindruckt mich total, weil der auch so natürlich heraus singt, von früher noch der Rainhard Fendrich. Als Kind habe ich ganz viel Rainhard Fendrich und Eros Ramazzotti gehört. Ja ich höre eigentlich privat hauptsächlich deutschsprachige Musik, ob es jetzt Mundart ist oder Hochdeutsch, ja das daugt mir halt, so ehrliche erdige Musik.

Stadlpost: Du machst ja Pop mit Austro Texten laut deiner Homepage. Wie wichtig ist es Dir, im Dialekt zu?

Die Mayerin: Im Moment ist es so, dass es im Dialekt einfach total sprudelt. Ich sag halt immer, dass ich so schreibe, wie es mir gerade ist und im Moment geht’s grad echt leicht von der Hand. Weil im Dialekt kannst du genau das sagen, was du meinst und du musst nicht überlegen. Ich habe ja früher in Hochdeutsch geschrieben bei bandWG. Das war immer so eine Geschichte, welche Metapher findest, um das jetzt in ein wunderschönes Bild zu verpacken, damit das jetzt nicht so bochen klingt? Und im Dialekt kannst du einfach sagen ‚He, i mog di, wir san füreinander bestimmt’ oder ‚Du bist mei guade Söhl’ und ich glaube, dass die Texte halt einfach deshalb so tief hineingehen, weil sie halt ehrlich herausgesagt sind. Und das daugt mir gerade sehr! (lacht)

Stadlpost: Von welchen Themen singst Du am liebsten?

Die Mayerin: I merk, dass i ganz stark dazu neig, so Motivationssongs oder Motivationstexte zu schreiben. Allein eben ein neuer Song, den gibt’s jetzt seit zwei Tag. Da ist der Refrain ,Du hast alles in dir im Hier und Jetzt, du bist der Sieger, lass dir nix anders dazön, von wem andern, der ned versteht, wie’s geht’. Also I neig dazu, solche Texte zu schreiben. Leb dein Potential, du schaffst das! Des is halt des, was i von meinen Eltern als Kind dauernd gehört hab: Du, wir werden di immer unterstützen. Meine Mama hat immer gesagt, träume nicht vom Leben, lebe deinen Traum. Und wahrscheinlich ist das jetzt mei Auftrag, das jetzt halt irgendwie weiterzugeben, was meine Eltern zu mir immer gesagt haben.

Stadlpost: Was macht für Dich einen perfekten Tag aus?

Die Mayerin: Ein perfekter Tag würde mit Ausschlafen beginnen. Das ist zur Zeit leider nicht möglich, weil die Kinder schon um halb neun im Kindergarten sein müssen. Ansonsten ist ein perfekter Tag, wenn ich meinen Mann und die Kinder um mich hab, am Abend ein Konzert von der Mayerin, zwischendurch gutes Essen beim Heurigen und Sonnenschein

Stadlpost: Jeder Mensch hat ja ein seelisches Grundmuster ein Leitmotiv das ihn antreibt. Welches ist Deines?

Die Mayerin: Mein seelisches Leitmotiv ist, glaube ich, die Selbstliebe. Ich erlebe das ganz stark, dass ich eigentlich in der Hinsicht mein ganzes Leben damit beschäftigt bin, Selbstliebe zu lernen. Und vom Universum herausgefordert zu sein, mich selbst nicht zu vergessen, weil ich dazu neige, auf die Bedürfnisse von Anderen ganz zu schauen und dann meine eigenen außen vor zu lassen.

Stadlpost: Das war ja mal sehr Interessant. Ich sage einmal Danke!