Großer Erfolg für Semino Rossi

Semino Rossi stürmt mit seinem neuen Album „Ein Teil von mir“ die Top-Platzierungen der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Stadlpost hat dem argentinischen Superstar zurecht die Titelseite der aktuellen Ausgabe gewidmet. Schon bei der Präsentation seiner ersten Single-Auskopplung „Wir sind im Herzen jung“ bei Florian Silbereisen war die Redaktion der Stadlpost davon überzeugt, dass sein neues Album ein großer Erfolg wird. Jetzt haben wir den Beweis vorliegen: Sein Album „Ein Teil von mir“ , welches am 23.06.2017 veröffentlicht wurde, ist sensationell auf Platz 4 in die Offiziellen Deutschen Album-Charts eingestiegen. In den deutschen Schlager Charts erreicht das Album hinter Helene Fischer sogar Platz 2. In der Schweiz landete das neue Album auf Platz 2 und in seiner Wahlheimat Österreich sogar auf Platz 1.

Semino Rossis Album „Ein Teil von mir“ sprüht vor Energie und feiert den Schlager wie kaum eines seiner Alben zuvor! Mit der Wahl des Produzenten Thorsten Brötzmann (u.a. Helene Fischer, Howard Carpendale) landete Semino einen echten Glücksgriff: Nie klangen seine Songs frischer und moderner – ohne dabei aber das echte, große Gefühl zu verlieren, für das er und seine einmalige Stimme bekannt sind.

Semino Rossi ist der wohl erfolgreichste männliche Schlagerstar der vergangenen 15 Jahre. Fünf seiner Alben erreichten bislang Platz 1 in den österreichischen Albumcharts, eins davon auch in Deutschland, jedes wurde mindestens mit Gold ausgezeichnet (die meisten mit Platin, Triple-Gold oder Doppel-Platin); er erhielt den ECHO, den Amadeus, die Goldene Stimmgabel, die Eins der Besten, die Goldene Henne und so ziemlich jeden anderen Medienpreis im deutschsprachigen Raum und war an die 500 Wochen in den deutschen Charts vertreten.

In der aktuellen Ausgabe der Stadelpost präsentiert sich Semino Rossi in der Titelgeschichte von einer ganz neuen Seite. Es geht um eine mutige Entscheidung und warum er von seinen Fans gelegentlich sehr in Versuchung geführt wird.

