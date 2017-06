Mann dominiert bei „Immer wieder sonntags“

Die fünfte Sommerausgabe von „Immer wieder sonntags“ wird deutlich von der Männerhand dominiert. Musikalisch ist Anni Perka die einzige „Rose unter Dornen“.

Gefahr droht Anni Perka deshalb aber sicherlich nicht, denn die Männerdomäne bei IWS in Rust besteht ausnahmslos aus charmanten, liebevollen Kollegen. Publikumsliebling am Sonntag, in der ausverkauften IWS Arena im Europapark, werden wohl Freddy und Martin sein. Bereits 1993 sind die beiden Musikaer erstmals aufeinander getroffen und vier Jahre später entstand daraus „Fantasy“. Heuer feiert „Fantasy“ mit ihrem Album „Bonnie & Clyde“, ihr 20zig jähriges Bühnenjubiläum. Genau in einer Woche (02. Juli) steigt dazu in Aspach ihr großes Sommer OpenAir.

© SchwabenPress / Günter Hofer © SchwabenPress / Günter Hofer © SchwabenPress / Günter Hofer

Wer wird sich sonst noch am Sonntag, sicher wieder bei hochsommerlichen Temperaturen in Rust die Türklinke reichen? Alexander Rier aus Südtirol ist mit dabei, Michael Morgan, Gilbert, Münchner Zwietracht und die Mühlenhof Musikanten. Julian David wird musikalisch gefordert und muß zudem sein Glück in der IWS Challenge versuchen. Die Abteilung Comedy und Magie wird vertreten von „Dui do on de Sell“ und von Desimo.