Heiße Zeiten für „Immer wieder sonntags“

Letzten Sonntag war es ein IWS-Start, der hätte kaum besser ausgehen können. Sonne pur und gute Laune. Am Sonntag aber sollen für „Immer wieder sonntags“ heiße Zeiten kommen.

Stefan Mross hat am vergangenen Wochenende sein 13. IWS-Jahr eingeläutet. Mit Schlager- und Volksmusikgrößen wie Michelle, Dorfrocker, Michael Hirte, Freudenberg & Lais, Sigrid & Marina, Leonard, Tony Marshall, Geri der Klostertaler, Guido Cantz und Henk van Daam startet „Immer wieder sonntags“ am kommenden Sonntag in die 2. Staffel von diesem Sommer.

© Günter Hofer / SchwabenPress © Günter Hofer / SchwabenPress © Günter Hofer / SchwabenPress

Mit dabei ist auch Stefans Freundin Anna-Carina Woitschack, die sich schon riesig auf ihr Gastspiel freut. Die charmante Sängerin gesteht, riesig Lampenfieber zu haben. Nimmt sie in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr, doch einen ganz besonderen Platz im Herzen von Stefan ein.

Der Bereich Comedey kommt bei „Immer wieder sonntags“ nie zu kurz. Am Sonntag unterhält in dieser Rubrik Marco Rima aus der Schweiz. Eine besondere Herausforderung hat Stefan Mross diesmal für die Dorfrocker in sein Zweistunden Programm verpackt.

Die Region Rust, Heimat von „Immer wieder sonntags“ hat ein besonderes Novum. Ein Start mit Sonnenschein war letzte Woche gelungen. Am Sonntag sollen die heißen „IWS-Zeiten“ anbrechen. Der Wettergott hat über 30 Grand angekündigt. Stimmung und Wasserflasche sind angesagt.

TAGS: Stefan Mross